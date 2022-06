Este, la festa dell'AIA della sezione della Bassa Padovana

“Difficilmente si vede un insieme vincente di dirigenti, giovani ed esperti in una associazione di persone come qui a Este”. Parte con queste parole l’intervento del Componente Nazionale dell’AIA Alberto Zaroli alla Cena di Gala di fine anno della Sezione della Bassa Padovana di Este, in una cornice molto suggestiva alla presenza di un nutrito numero di Presidenti sezionali veneti e di varie autorità cittadine e sportive alle pendici dei Colli Euganei in una serata fresca di fine primavera.

Un anno di lavoro che "ci ha resi tutti migliori, più forti, più consapevoli, più desiderosi di stare insieme" per voce del Presidente della Sezione Illie Rizzato, e che ha portato Este sulla cartina dell'AIA Italia grazie a Chiara Palatini, cassiere sezionale nonché primo dirigente nazionale della storia della Sezione Estense nella neoata Commissione Esperti Amministrativi AIA. Un traguardo d'applausi.

La serata ha visto tanti premiati di livello nazionale come Davide Copat di Pordenone (Premio Massimiliano Morelli 2021 per miglior arbitro emergente calcio a 5), Vincenzo Tremamunno di Mestre (Premio “Ad maiora” dirigente sezionale maggiormente distintosi), Pietro Brentegani di Verona (Premio Giovanni Morelli 2021, per miglior giovane distintosi nella categoria Eccellenza) e anche sezionali come Sebastiano Fortin (Premio e-game), Giacomo Belluco e Luca Sostini (20 anni di appartenenza), Francesco Labombarda (Premio presidenza per spirito di associazione), Enrico Zago (Premio speciale per i 10 anni di presidenza), Sandro Rocca (Premio “Renato Rango” al migliore Osservatore Arbitrale), Matteo Venturini (Premio “Thomas Baldo” per il miglior arbitro emergente C11). Menzione speciale anche per Dario Gelsetti, stella di bronzo del CONI.