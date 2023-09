Este, mister Pagan: «Dobbiamo decidere chi vogliamo essere»

Un punto conquistato, ma quanti spaventi per l'Este di Pagan nell'esordio casalingo in campionato di domenica contro il Chions. Proprio il tecnico della squadra della Bassa Padovana si è concesso ai microfoni dei social societari per analizzare la gara contro i friulani. Queste le sue dichiarazioni: «Cosa mi porto a casa di positivo da domenica? Il gol di Moscatelli a pareggiare i conti al 96', ma ci siamo complicati da soli la gara ad inizio ripresa», sottolinea l'allenatore giallorosso. «Nel primo tempo abbiamo creato occasioni limpide, ma non le abbiamo sfruttate e nel calcio si sa, chi sbaglia paga. Abbiamo preso un gol evitabile in ripartenza e dispiace molto».

«La reazione che abbiamo avuto dopo il gol non va bene. Capita di subire una rete, magari inaspettata, ma una squadra forte rimane in partita, mentre noi ci siamo disuniti e loro hanno rischiato anche di raddoppiare. Bisogna rivedere l'atteggiamento dopo il gol subito. Come a Chioggia in Coppa Italia, ho visto due Este: uno convinto e determinato del primo tempo, e l'altro disunito nella ripresa. Per crescere dobbiamo decidere chi vogliamo essere».