Este, mister Pagan: «Gli errori del primo tempo del Ballarin non devono più accadere»

Tre gol subiti in poco più di mezz'ora e una sensazione di incredulità difficile da spiegare a distanza di qualche ora dalla gara del Ballarin. Con queste sensazioni il tecnico dell'Este, Andrea Pagan, prova a trovare delle spiegazioni per l'uscita dalla Coppa Italia. «Se guardiamo le situazioni e la partita, il 3 a 0 dopo 30' è eccessivo e noi abbiamo avuto tre chiari occasioni non sfruttate», sottolinea il condottiero estense. «Nel calcio il gol fa tutta la differenza del mondo, lo sappiamo. La Clodiense ha fatto il giusto nel primo tempo, realizzando tre grandi gol, soprattutto il secondo con Beltrame, da giocatore di categoria superiore. Nel primo e terzo gol subito abbiamo fatto errori fattuali, che non devono accadere contro il Chions al debutto in campionato. Al tempo stesso nella ripresa oltre al gol nostro, il loro portiere ha fatto una super parata su De Vido. Analizzando con attenzione la partita e andando oltre il risultato, non vedo nessuna tragedia». La notizia positiva della Coppa Italia è la rete di Moscatelli, al primo impegno ufficiale dopo il grave infortunio al ginocchio dell'ottobre 2022 a Campodarsego: «Non solo il gol di Moscatelli, figlio di una giusta idea della squadra. Ho visto giocatori che giocano con personalità, che hanno chiuso il Chioggia nella sua metàcampo. Forse i veneziani erano appagati dai tre gol di vantaggio e non spingevano? Può essere, ma vedo tante note liete da questa squadra».