Este, si parte per il ritiro di Piancavallo con 3 giovani ex Padova ed Hellas Verona

Un occhio al mercato e l'altro alla preparazione. Ad Este si continua a lavorare in vista dell'inizio della stagione senza lasciare nulla al caso. Dopo la settimana di warm up in pianura, i giallorossi di mister Pagan vanno in ritiro a Piancavallo in provincia di Pordenone. Il menù della settimana prevede doppi allenamenti martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, mentre sabato ecco l'amichevole contro il Maniago Vajont alle ore 17.00 al campo sportivo Palaghiaccio di Piancavallo.

Nel frattempo dal mercato ecco tre novità che si uniranno per il ritiro:

- Riccardo Pregnolato esterno di centrocampo proveniente dal Padova;

- Alessandro Masiero centrocampista centrale proveniente dal Padova;

- Paolo Gasparato esterno di centrocampo proveniente dal Verona ma è un prodotto del settore giovanile giallorosso

Sempre in ritiro anche 3 giocatori provenienti dalla Juniorese dell'Este con il portiere Giovanni Ballin, il difensore Tomy Tchouameny e la punta Matteo Barban.