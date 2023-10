Serie D, girone C: Este senza freno a Breno con Caccin e Picardi

31, come i minuti che sono bastati all'Este per archiviare la pratica Breno e lanciare la squadra giallorossa nella scia playoff del girone C del campionato di Serie D. Prima affermazione lontano dal Nuovo Comunale per Pagan, che può sorridere per tanti motivi: seconda gara senza subire reti, un Caccin mai così decisivo da quando gioca nella Bassa Padovana e la migliore difesa, con l'Union Clodiense, del raggruppamento, con solo 4 reti subite. Dopo la sofferenza contro i veneziani, è stato un pomeriggio tutto sommato facile per i padovani, avanti dopo un minuto con Caccin e al 31' capaci di raddoppiare con Piccardi. Unica pecca del pomeriggio, continuano a latitare le reti delle punte, ma con 11 punti sono pensieri che assumono maggiore dolcezza per mister Pagan.

Questo il tabellino della gara:

BRENO-ESTE 0-2

RETI: 1’ Caccin (E), 31’ Piccardi (E).

BRENO (4-3-3): Delvecchio; Arpini (28’ st Cristini), Baschirotto, Brancato, Negretti; Scanzi (12’ st Bassini), Quaggiotto (28’bst Lieto), Melchiori (41’ st Meni); Marcolin (9’ st Pelamatti), Maritato, Vita. A disp. Recaldini, Bellesi, Tagliani, Sampietro. All. Bersi (in panchina Stridi).

ESTE (4-3-1-2): Agosti, Calgaro, Piccardi, Guitto (48’ st Tomasi), Giacomazzi, Maset, Franzolin (44’ st Pregnolato), Caccin, Moscatelli (28’ st Ekblom), De Vido, Badon. A disp. Leba, Zanetti, Tessaro, De Palma, Rossi, Okoli. All. Pagan.

ARBITRO: Ciaravolo di Torre del Greco.

ASSISTENTI: Infante di Battipaglia e Rusu di Trento.

AMMONITI: Baschirotto (B), Mister Stridi (B), Bassini (B), Melchiori (B), Badon (E), Calgaro (E).

NOTE: recuperi 0’ e 6’.