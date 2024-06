L’ex Cittadella Zaccagni spedisce l’Italia agli ottavi degli Europei contro la Svizzera

Come la migliore tradizione calcistica italiana insegna, ecco l'eroe che non ti aspetti a consegnare il pass agli ottavi degli Europei all'Italia. E mai come in questo caso c'è tanto Cittadella in questa storia.

Mattia Zaccagni, l'autore della rete decisiva decisiva nel pari contro la Croazia, ha giocato al Tombolato da protagonista nell'annata della promozione in B dei granata 2015-2016. Un'esperienza significativa per l'attuale giocatore della Lazio, seppure breve, appena 6 mesi da gennaio a giugno 2016, ma che ha lasciato il segno nel cuore di tutti i tifosi. 14 presenze complessive, una rete in Supercoppa di C, contro il Benevento e 3 assist, nell'annata della pronta risalita del Citta in B.

All'epoca Zaccagni galleggiava tra il ruolo di mezzala e il trequarti con Venturato, ma già si intravedevano le qualità fisiche e tecniche del ragazzo, messe in mostra negli anni successivi tra Hellas Verona (con annesso il gol dell'avvio della rimonta contro il Cittadella nella finale di ritorno dei playoff 2019 al Bentegodi per risalire in A) e Lazio, così come nel gol contro i croati. Il primo in azzurro per lui, in una serata che resterà indelibile nella sua memoria. Una rete che ha ricordato sicuramente un altro gol storico, stavolta di un ex Padova che ha fatto la storia del calcio italiano: un certo Alessandro Del Piero. Era il 4 luglio 2006 a Dortmund. Sempre in Germania, qualche chilometro più ad ovest. Non c'è bisogno di aggiungere altro, perché tutto è già scolpito nella storia. E chissà che Mattia non sia pronto a scrivere lui una nuova storia indimenticabile con la maglia azzurra agli Europei.