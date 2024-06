L'ex Cittadella Finotto regala la B alla Carrarese, il Vicenza in C anche il prossimo anno con il Padova

L'ultimo verdetto della stagione 2023-2024 è stato emesso nel pomeriggio di domenica: lo stra favorito Vicenza resta nell'inferno della C per il secondo anno consecutivo, la Carrarese fa la storia e dopo 76 anni raggiunge la Serie B.

Dopo lo 0-0 della gara d'andata, allo Stadio dei Marmi basta una rete al 5' del primo tempo dell'ex Cittadella Finotto a mandare in estasi il popolo carrarese e gettare nello sconforto i berici, rabberciati dalle tante assenze nella gara più importante della stagione.

Anche la prossima campagna gli uomini di Vecchi saranno nel girone A della C con Padova e Triestina, con la peculiarità della mini lega veronese composta da Virtus Verona, Legnago e la neopromossa Caldiero in questo raggruppamento. Discorso diverso in B: con l'ascesa del Venezia in A, resta solo il Cittadella come rappresentante veneta del campionato.