Festa AIA Padova: Florio Zanon "In Eccellenza Veneto dobbiamo fare in fretta sulla composizione dei gironi"

Tra gli ospiti di prestigio della serata alla “Tenuta Galilei” di Mestrino in provincia Padova nella serata di venerdì 17 giugno organizzata dall'AIA di Padova, anche il consigliere federale FIGC in quota LND per l'Area Nord Florio Zanon.

Dalle sue parole in esclusiva a Padova Oggi, il bilancio del momento che sta attraversando il movimento calcistico nazionale, ma soprattutto la Lega Nazionale Dilettanti:

"Ho sempre avuto un ottimo rapporto con la categoria arbitrale, anche facendo il presidente di una squadra di calcio per ben 35 anni. L'arbitro è una persona importante nel mondo del calcio ed è bene avere sempre buoni rapporti. La stagione per la LND è stata positiva e l'abbiamo superata con attenzione e con una formula differente per quanto riguarda i gironi ad esempio dell'Eccellenza (3 gironi da 14, rispetto i classici 2 da 18 o 20 squadre ndr). La situazione pandemica non è finita, però siamo fiduciosi di affrontare il prossimo campionato in serenità. Dall'Eccellenza Veneta c'è pervenuta da parte di alcune squadre la richiesta di comporre due gironi da venti squadre e non tre da quattordici per la stagione 2022-2023. Un ritorno all'antico insomma. Nella giornata di giovedì 16 giugno c'è stato il consiglio straordinario proprio dedicato a questa richiesta. Non ero presente al consiglio, perché ero all'Appiani di Padova per le finali provinciali dei Giovanissimi e degli Allievi, ma so che è stata inviata una circolare a tutte le squadre della categoria di esprimersi in merito a questa richiesta. Dobbiamo fare in fretta, perchè in caso passi la linea delle 20 c'è da decidere i ripescaggi ovviamente. È una situazione delicata, perché a livello normativo i gironi dovrebbero essere ancora a 14. Vediamo di ragionare con tutte le società e so per certo che il presidente Ruzza è sensibile a queste tematiche. Il primo luglio è dietro l'angolo, dobbiamo sbrigarci con la definizione dei numeri.

Il progetto "under" per D, Eccellenza e Promozione è interessante, perché chi fa giocare più giovani, riceve premi in denaro importanti. È la strada su cui punteremo di più con il presidente Gravina e il consiglio federale per rilanciare il settore giovanile. Oggi come oggi, è vero, ci sono giovani che dopo il periodo 'under' trovano la strada sbarrata e dobbiamo trovare soluzioni al riguardo. I ragazzi se giocano fanno esperienza e possono dare risultati all'intero movimento. Sul decreto Crescita è molto semplice: le società professionistiche spendono meno per lo straniero, ma cercheremo di limitare il numero degli stranieria a livello giovanile e di conseguenza il movimento italiano giovanile dovrebbe migliorare. Confidiamo che ci sia un'esame di coscienza da parte delle società nel crescere giovani italiani per il bene della Nazionale. Le seconde squadre in Serie D sarebbe utili averle? Credo di si, però ci sono dei costi per le società. L'Italia come paese è in un momento di difficoltà, ma confido che con buona volontà e qualche sacrificio in più si possa far crescere qualche giovane in più nei nostri club."