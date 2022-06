Festa Aia Padova: Matteo Michieli "Un anno complesso, ma molto soddisfacente"

Una festa, nel vero senso della parola, ma anche una grande occasione per fare bilanci e guardare con fiducia al futuro. Così l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) di Padova, ha deciso di celebrare il termine della stagione arbitrale e calcistica 2021-2022 alla “Tenuta Galilei” a Mestrino in provincia Padova nella serata di venerdì 17 giugno.

A fare gli onori di casa il presidente dell'associazione padovana Matteo Michieli, che ha parlato in esclusiva ai microfoni di Padova Oggi a margine dell'evento. Queste le sue parole:

"Abbiamo celebrato in maniera molto bella la nostra associazione con tanti ospiti e soprattutto tanti associati. Un aspetto, quest'ultimo, che mi fa ben sperare per il futuro. Abbiamo tanti giovani in Lega Pro e in Can D, Eccellenza, Promozione, le categorie sono presidiate da arbitri della sezione di Padova. Detto questo abbiamo anche tanti ragazzi alle prime armi, rampanti, che si stanno affacciando nei campionati dilettantistici provinciali con un bel futuro davanti. È stato un anno complesso, difficile da gestire, ma al tempo stesso molto soddisfacente. Le cose sono andate nel verso giusto, con tante soddisfazioni tecniche. L'arbitro va in campo prendendo le decisioni ed è colui che applica il regolamento sempre imparzialmente. Noi collaboriamo settimanalmente e mensilmente con le società e le scuole medie e superiori della provincia spiegando il regolamento. Proprio con istituti medi e superiori abbiamo fatto corsi per arbitri scolastici. Sono tutte attività per portare all'interno dell'associazione forze fresche. Sono convinto che quantità e qualità sono due binomi che possono convivere insieme nella nostra associazione. Daniele Chiffi, oltre ad essere un arbitro internazionale, è una persona molto sensibile all'insegnamento delle tematiche tecniche. Per noi è fonte di ispirazione associativa e tecnica. Tre desideri per il prossimo anno? Aumentare i numeri dell'associazione di Padova e dei nostri rappresentanti a livello nazionale. Infine avere una stagione in cui tutto fila liscio, senza intralci pandemici. Consigli per le nuove leve? Frequentare la sezione. Nell'AIA si cade da soli, ma ci si rialza assieme."