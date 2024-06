I gironi della Serie C 2024-2025: il Padova nell'A con l'Atalanta Under 23, Milan Futuro nel B, Juve Next Gen nel C

La Lega Pro ha annunciato i gruppi per la prossima stagione, con il sorteggio delle tre seconde squadre necessario poiché nessuno dei tre club voleva finire nel gruppo meridionale. Alla fine, come previsto, sarà la Juventus Next Gen a trasferirsi nuovamente (dopo essere passata dal gruppo A al gruppo B nella scorsa stagione) e finire nel Girone C, con l'Atalanta U23 che rimane nel gruppo A dove era stata inserita l'anno scorso e la nuova entrata Milan Futuro che giocherà nel Girone B.

Per il Padova si prospettano tantissimi derby veneti nel corso del campionato tra andata e ritorno, rispettivamente contro Arzignano, Caldiero Terme, Union Clodiense, Vicenza e Virtus Verona. Di seguito i gironi completi:

Girone A: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero Terme, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, Vicenza, Virtus Verona

Girone B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro

Girone C: ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris

Sempre nella giornata odierna è stata resa nota la sede del ritiro estivo del Padova, a Pieve di Cadore. Da sabato 13 a sabato 27 luglio 2024 i biancoscudati saranno ospiti della località cadorina presso l'Hotel Il Pelmo per il consueto ritiro pre-campionato. Pieve di Cadore (Belluno) tornerà quindi a fare da sfondo alla preparazione dei ragazzi allenati da Mister Andreoletti dopo le esperienze positive del campionato 2015/2016 e dello scorso ritiro precampionato 2023/2024.