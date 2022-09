Calcio, bis del Padova: dopo il Vicenza batte anche la Juventus Next Gen

Bene, bravi, bis: dopo il successo nel derby con il Vicenza il Padova si ripete nel turno infrasettimanale battendo 1-2 la Juventus Next Gen.

La cronaca

I Biancoscudati partono subito forte, ma al quarto d'ora Dezi non concede il bis dopo il derby con il Vicenza mandando sulla traversa il rigore concesso per atterramento di Barrenechea ai danni di Vasic. I ritmi sono alti, Baseggio prova a respingere Donnarumma alla mezz'ora ma al minuto 35 rimangono i bianconeri rimangono in dieci causa doppia ammonizione di Mulazzi. Il Padova alza il baricentro, e al minuto 65 passa in vantaggio: azione di rimessa, con De Marchi che pesca Liguori, che dal limite inventa un sinistro di prima che non lascia scampo a Senko. Finale pirotecnico, con i Biancoscudati che trovano il raddoppio al minuto 86 con Cretella e si "spaventano" causa rigore siglato al minuto 89 da Iling, portando però a casa alla fine i tre punti.