Luparense: la fantasia di Osorio per l'attacco di Masitto, Buongiorno va all'Adriese

Calciomercato bollente in casa Luparense. Dopo Fasolo e i rinnovi pesanti di Calì, Blesio e Vetere, ecco un nuovo rinforzo per il reparto offensivo della squadra di Masitto: Adrian Osorio, reduce dall’ultima stagione a cavallo tra Clivense e Virtus Bolzano, con 29 presenze complessive, 3 reti e 3 assist.

Originario di Cuba, classe 1998, con il suo capello alla Wilian, ex trequarti funambolico dello Shaktar e del Chelsea, Osorio è un profilo con più di 100 partite in serie D, di cui la maggior parte proprio nel raggruppamento C, mettendo in mostra doti fisiche e tecniche di grande pregio, soprattutto con la maglia del Bolzano, compagine con cui ha sfiorato i playoff grazie alle sue giocate nell’annata 2021-2022.



«Ho scelto di venire qui a San Martino perché è una piazza importante, che ha sempre puntato a traguardi ambiziosi», ha riconosciuto il forte riferimento offensivo dei Lupi. «Inoltre, mister Masitto mi ha dimostrato grande interesse sin dall’inizio del suo incarico alla Luparense e sono contento di esser stato scelto. Mi aspetto un’annata importante, sia a livello personale che collettivo».

Soddisfatto anche il direttore sportivo Briaschi: «Osorio è un giocatore dalle grandi qualità tecniche, siamo molto felici che faccia parte della Luparense. Un ragazzo che conosciamo molto bene e mi auguro possa fare un grande campionato».

Per una punta che arriva, una che saluta. Il pupillo di Masitto, Daniele Buongiorno non resterà alla Luparense. Per la punta centrale, classe 1994, imminente l'ufficialità con l'Adriese.