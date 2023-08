Il Cittadella è pronto per Empoli, poker alla Luparense

In apertura, la più bella notizia del pomeriggio di San Martino di Lupari: Andrea Pierobon ha allenato nel pre gara Kastrati e Veneran e poi ha assistito al test match del suo Cittadella da bordocampo. Dopo le cure milanesi e l'apparizione alla presentazione dello scorso 16 luglio, la conferma che Pierobon si sta riappropriando della sua quotidianità, con il pallone sempre più protagonista

Fatto questo doveroso preambolo, parola al campo. Il Cittadella visto al Casée, contro l'ambiziosa Luparense del presidente Zarattini, sembra pronto per affrontare l'Empoli sabato prossimo in Coppa Italia. Peccato per gli infortuni patiti da Baldini ed Angeli. Martedì, con gli esami strumentali del caso, si capirà di più sulle condizioni del flessore della coscia destra del numero 92 granata e sulla spalla destra dell'ex Renate. Restando sul match, Citta è apparso decisamente più sciolto e vivo rispetto alle gare di Lecce e alla Virtus Verona, soprattutto in avvio di tutti i due tempi. Bene la mediana, con Branca in versione assistman in occasione della prima rete di Baldini, e Carriero al terzo centro estivo, con una bella stafillata dal limite sotto la traversa su invito di Maistrello in versione Zidane.

Intrigano i nuovi Tessiore e Kornvig. Il primo sulla trequarti è andato vicino al gol in due occasioni, mettendo in mostra brio e geometrie che se confermate quando le cose diventeranno serie, saranno molte utili in stagione. Kornvig ha dato un assaggio del motivo per cui Marchetti stravede per lui: una più che discreta tecnica palla al piede e tanta corsa anche per i compagni. Sponda Luparense, affascinano i principi di gioco di Coletti, sempre restio a far buttare via palloni ai suoi difensori e decisamente propenso a sfruttare le fasce come terreno di caccia prediletto con Schimmenti (il migliore dei Lupi) in grande giornata. Le mancanze di Paolucci e Bangal sono pes sentire e con loro in campo si auspica in vista della Coppa Italia una musica diversa. Nota a margine: se si vuole mettere nelle condizioni migliori Coletti di praticare le sue idee di gioco, è indispensabile rianimare il campo in modo importante.

Nella girandola dei cambi di inizio ripresa, ecco l'ingresso dell'altro osservato speciale del pomeriggio: Claudio Cassano. Gli assaggi del 2003 ex Roma sono da leccarsi i baffi, con l'assist per il centro di Magrassi, e il tacco smarcante al limite per l'assist di Felicioli in occasione del quarto gol di Mastrantonio. Se il buongiorno si vede da San Martino, la pescata di Marchetti rischia essere di grande qualità. Magrassi, oltre al gol siglato, ha dimostrato ottimi movimenti, divorandosi due gol fatti e finiti, ma dimostrando il motivo per cui Gorini l'adora, con i suoi movimenti sfiancanti alle difese avversarie. Mastrantonio croce e delizia: oltre al gol siglato al 64', c'è da segnalare il fallo da rigore su Schimmenti, con cui i Lupi salvano l'onore. Dal dischetto De Cerchio ha spiazzato Kastrati senza pietà. Nella seconda parte di ripresa, da segnalare Lupi sempre più sciolti e reattivi, con la traversa di Leveque e la paratona di Veneran sul neo entrato Pozzolo.

Questo il tabellino della partita del Casée:



LUPARENSE-CITTADELLA 1-4



PRIMO TEMPO 0-2

MARCATORI al 3' p.t. Baldini (C), al 12' p.t. Carriero (C), al 1' s.t. Magrassi (C), al 16' s.t. su rigore De Cecco (L), al 19' s.t. Mastrantonio (C)

LUPARENSE (4-2-3-1)

Roberto (dal 23' s.t Ballato); De Zen (dal 23' s.t. Marrone), Carboni (dal 42' s.t. Rossi), Puca (dal 23' s.t. Modesti), Blesio (dal 13' s.t. Colazzilli); Grandis, Marino (dal 2' s.t. Ferrara); Schimmenti, De Cerchio (dal 40' s.t. Pozzolo) Bongiorni (dal 13' s.t. Leveque); Cancello

PANCHINA Ballato, Marrone, Modesti, Rossi, Vetere, Mason, Cavinato, Carossa, Hasani

ALLENATORE T.Coletti

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati (dal 17' s.t. Veneran e dal 45' s.t. Scquizzato); Carissoni (dal 1' s.t Salvi), Pavan (dal 17' s.t. Angeli), Frare (dal 17' s.t. Cecchetto e dal 37' s.t. Saggionetto), Giraudo (dal 17' s.t. Felicioli); Carriero (dal 1' s.t. Vita), Branca (dal 1' s.t. Amatucci), Kornvig (dal 1' s.t. Mastrantonio); Tessiore (dal 1' s.t. Cassano); Maistrello (dal 1' s.t. Magrassi), Baldini (dal 6' p.t. Pittarello e dal 25' s.t. Embalo)

ALLENATORE E.Gorini

Arbitro Griggio di Padova

Assistenti Lavino-Albertin

NOTE spettatori circa 600. Tiri in porta 3-9. Tiri fuori 1-3. In fuorigioco 3-1. Angoli 2-3. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 0’