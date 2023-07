Luparense colpo da C con il califfo difensivo Fabrizio Carboni

A questo punto la Luparense non si può proprio nascondere. Il 18esimo colpo di questa campagna acquisti faraonica è uno di quelli che sposta sul serio gli equilibri. L’approdo con la maglia dei Lupi del difensore romano classe 1993 Fabrizio Carboni, reduce da una stagione vittoriosa in Serie D con la maglia del Trapani e capace di trionfare ai playoff del girone I, mettendo a referto 36 gare giocate e 6 reti siglate, è la tipica ciliegina su una torta già molto ricca. Un plauso al direttore Gabrielli, capace di dimezzare il monte ingaggi rispetto lo scorso anno, portando a San Martino di Lupari atleti vincenti, pronti per provare fin da subito la salita in C. In attesa di vederli tutti alla prova del campo, la Luparense è pronta a giocarsi con il Cjarlins Muzane l'ascesa in Lega Pro.

Carboni è il tipico vincente della categoria. Dopo l'esperienza in C con la Feralpi, si specializza in promozioni in Serie D. La prima arriva con il Gozzano, la seconda con il Lecco, la terza con il Foggia, la quarta con il Rimini ed infine con il Trapani. Un autentico califfo della categoria, con 156 presenze in Serie D impreziosite da 21 reti e 3 assist. La difesa a 4 di Coletti prende forma, con una cerniera centrale di grandissimo livello come Puca e Carboni, ed un terzo centrale come Modesti pronto a fare minuti qualità alla bisogna.

Subito idee chiare per mister Promozione Carboni: «Sono venuto qui perché c’è un progetto importante», le prime parole dell'ex canterano della Roma. «Quando ho parlato per la prima volta con Direttore Sportivo e mister ho capito che si poteva fare qualcosa di davvero significativo».