Luparense, Davide Gabrielli «Ad oggi mercato chiuso, abbiamo raggiunto tutti i nostri primi obiettivi»

Per Davide Gabrielli, attuale direttore sportivo della Luparense, battesimo migliore con il pubblico amico non poteva esserci. Dopo un'estate in apnea lavorativa, l'amichevole contro il Cittadella, un derby in famiglia a tutti gli effetti, è stata l'occasione per rivedere tanti volti amici e scoprire ancora più da vicino la sua creatura. Il campo ha sorriso allo zio, eppure questa Luparense sbarazzina, fresca, piena di ottimi elementi offensivi e un allenatore giovane e coraggioso, come mister Coletti, ha dato belle sensazioni al pubblico del Casée di San Martino di Lupari. «Ho visto una bella Luparense», riconosce con orgoglio il direttore sportivo rossoblu. «Abbiamo iniziato a lavorare da poco meno di 2 settimane, ma per larghi tratti della gara abbiamo controllato il gioco. È un'indicazione importante, che arriva contro una squadra forte ed abituata ad altre categorie come iI Cittadella».

La squadra ha seguito il mister in tutto e per tutto contro i granata. Altro segnale importante direttore. «Decisamente si. I ragazzi stanno assimilando i dettami di mister Coletti, li mettono in pratica, ma soprattutto credono in questo tipo di calcio. I risultati delle amichevoli contano fino ad un certo punto. Abbiamo fatto il nostro calcio contro una squadra come il Cittadella, giocando spesso sotto pressione senza mai buttare via il pallone. Per noi uscire dal basso è molto importante, nel momento in cui ci sono personalità e condizione».

È soddisfatto del mercato che ha condotto? Ha rivoltato la squadra come un calzino. «Sono molto soddisfatto. Tutte le prime scelte siamo riusciti a farle nostre. Era importante ripartire da zero. Il motivo? È nuovo progetto e una maniera di giocare diversa rispetto al passato. C'era bisogno di prendere giocatori con determinate caratteristiche, con qualità tecniche e umane da vendere. Sono un gruppo affiatato ed abbiamo ringiovanito la rosa, con tanti elementi che hanno fame e voglia di arrivare in categorie superiori».

Come proseguono i lavori del manto erboso del Casée? «Abbiamo una squadra di giardinieri che nelle prossime settimane lavorerà ogni giorno. Sono conscio che per come dobbiamo giocare noi abbiamo bisogno di un prato degno, quasi, di un tavolo da biliardo. Questa è stata l'ultima amichevole che giochiamo a San Martino di Lupari».

C'è da aspettarsi ancora qualche sorpresa sul mercato? «Per me siamo al completo. Abbiamo due giocatori per ruolo e possiamo affidarci anche ai nostri Juniores, elementi di grande intensità e discreta qualità. Il mercato chiude a metà settembre e in caso faremo valutazioni, ma ad oggi per me la rosa è questa».