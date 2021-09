Luparense, doppio colpo: Cardellino e Vrikkis per sognare il salto in C

La società del presidente Zarattini scatenata sul mercato di serie D e chiude per la punta ex Este Juan Cardellino, argentino, classe 1994 e il cipriota Vrikkis, ex Napoli Primavera

Dopo Cherubin, ecco un altro doppio squillo che sposta l'asticella ancora più in alto per la Luparense Calcio, girone C della Serie D. Il presidente Zarattini si è assicurato la firma del centravanti argentino Juan Cardellino. Classe 1994, reduce da una prima stagione in D condita da 14 reti cma con un'esperienza in Tercera Division in Spagna con El Palo, Cardellino è la classica ciliegina sulla torta del progetto 21/22 di una Luparense ambiziosa e affamata per la stagione che sta per cominciare.

Grande fisicità e senso del gol fuori dal comune per l'albiceleste, il tassello ideale per il mosaico di mister Zanini, chiamato ad amalgamare un gruppo ricco di talento e qualità. Oltre all'argentino, a San Martino di Lupari approda anche il ventenne Agapios Vrikkis, cipriota classe 2001. Interno, esterno tutta fascia, in poche parole un jolly, per il nativo di Nicosia. Già tante esperienze importanti per il prodotto del settore giovanile dell'Apoel Nicosia tra le categorie giovanili di Torino, Calcio Padova e Napoli. Proprio con la Primavera del Napoli si impone nell'anno 2019/20 con ben 9 reti in 24 gare disputate. Dopo Catania e Manzanese, ecco la firma con i Lupi rossoblu, sempre di più una delle favorite per la salita tra i professionisti dopo un mercato da stropicciarsi gli occhi con gli arrivi, solo per citare alcuni, del giovane portiere Plechero in prestito dal Cittadella, Rabbas dall'Ambrosiana, Matteo Cavallini e Andrea Raimondi dal Delta Porto Tolle, Ruggero dal Padova.

Rosa profonda e di qualità, ora viene il bello. Il 7 settembre verranno definiti i gironi della D, oltre il calendario delle partite: dalle parti di San Martino di Lupari non vedono l'ora di cominciare.