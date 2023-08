Luparense, mister Coletti: «C'è amaro in bocca, dobbiamo alzare l'asticella ancora»

Questa Luparense piace. Al pubblico, al suo presidente e soprattutto a Tommaso Coletti, il condottiero di questa squadra. E se contro il Cittadella si erano visti i primi semi della sua idea, con il Padova i Lupi hanno dettato legge sotto il profilo del gioco. Uscite dalla difesa palla a terra con i giusti tempi, l'idea di verticalizzare appoggiandosi a quel De Cerchio in grado di fare la differenza come falso 9 e regista offensivo decisamente ispirato in una squadra a grande trazione anteriore, con i trequartisti sempre in movimento, pronti ad attaccare la profondità. Lo 0 a 0 del Casée lascia molti appunti positivi per Coletti, che da buon perfezionista e martello non si accontenta: «Sono contento di tante cose, mentre di altre molto meno», esordisce il tecnico ex Vastogirardi. «Sono contento sul piano delle idee e dell’intensità, un po’ meno su quello del desiderio di vincere perché è quello che fa la differenza. Sono felice per essere entrato nello spogliatoio e parlando con i ragazzi ho visto che erano un po’ giù e scontenti: sono orgoglioso perché vuol dire che riesco a trasmettere quello che ho dentro, dato che anch’io sono un po’ dispiaciuto. È una gara che potevamo e dovevamo vincere per quello si è visto sul campo».

Lavorate insieme da poco meno di un mese e la sua impronta si è vista già contro il Padova. «Dobbiamo provare a vincere tutte le partite che possiamo, a prescindere dall’avversario. Il campo ha detto delle cose precise: potevamo vincere. Poi ci sta di essere felici per alcuni concetti che sono venuti e per averli fatti con il Padova, ma dicendo questo è come se implicitamente ci stessimo denigrando. Rispetto il Padova, è una grande squadra di Lega Pro, però la mia squadra è fortissima. Per come è costruita, per come ha giocato e per i valori umani che ha doveva vincere questa sfida. Noi lavoriamo proprio per conquistare la vittoria in queste gare».

Mancano ancora 2 settimane prima del debutto in Coppa Italia contro il Mestre. Quali sono gli step di crescita che si aspetta dalla squadra? «Me lo aspetto innanzitutto dallo staff perché curiamo tutti i dettagli. Dopodiché considero un errore sottoporta uguale a un errore come tanti altri. Dobbiamo analizzare e migliorare tutti insieme gli errori che sono stati commessi. Il miglioramento deve avvenire in ogni zona del campo ed è un processo continuo: con il Padova abbiamo creato quattro-cinque palle nitide per segnare, ne dobbiamo fare dieci in futuro. Su dieci, in una giornata storta magari una o due la buttiamo dentro. L’appagamento ci sarà quando cominceremo a vincere le partite meritando sul campo, come contro il Padova. Non l’abbiamo fatto, quindi non sono contento».

Le assenze di Paolucci e Bangal sono importanti. Possono essere un alibi per la squadra? «Non cerco alibi. Sono mancati, li rispetto ed hanno la mia stima, al tempo stesso chi ha giocato contro il Padova non è da meno. Io conto su tutta la rosa, compresi gli Juniores. Esempio? Nel finale stava per entrare Carossa, un ragazzo serio, della nostra Juniores, che si allena e dà sempre tutto. Con la squadra a disposizione devo tirare fuori il massimo, cioè la vittoria meritandola. Contro il Padova abbiamo meritato, ma non abbiamo vinto. C'è amaro in bocca, dobbiamo alzare l'asticella ancora».

La pensa come il presidente Zarattini. «Mi rincuora. Il presidente Zarattini è una persona vincente, per la storia come imprenditore e come sportivo. Se non è contento in questa situazione è da persona vincente in modalità "vi voglio massacrare, affinché la prossima gara del genere dobbiamo vincerla". Non possiamo essere appagati su nulla in questo momento. Sono stati fatti passi da gigante e i ragazzi danno tutto, ma dobbiamo fare uno step ulteriore».

A proposito di step, contro il Padova si è visto un ottimo Riccardo De Zen, un terzino classe 2005 senza alcun timore reverenziale. «Lui è un giocatore eccezzionale e forte. Ci tengo a sottolineare il concetto di giocatore, perché se non cala l'attenzione, la predisposizione e la voglia di vincere, senza sentirsi già arrivato, Ricky ha margini di crescita e prospettive assurde. Quello che posso fare io è aiutarlo a migliorare e crescere nel minor tempo possibile. Sia chiaro, questa predisposizione al miglioramento e crescita la vedo in tutti i giocatori. Ho l'incubo tra 12-15 anni di sentire un mio ex giocatore che dice "mister Coletti non mi ha lasciato nulla". Oltre le partite e le vittorie, è importante migliorare i ragazzi sul piano umano, altrimenti si fallisce comunque, anche se vinci»..