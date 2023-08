Luparense, mister Coletti: «Sono queste sconfitte che ci aiutano a crescere e migliorare»

Starebbe ore a parlare di calcio e tattica, gestione umana e tecnica dei suoi giocatori. Anche dopo un'amichevole in cui ha subito 4 gol, anche dopo una partita giocata a testa alta, senza timore reverenziale, esattamente come vuole Mister Tommaso Coletti, tecnico della Luparense. I Lupi hanno giocato per larghi tratti alla pari contro gli uomini Gorini, non mostrando due categorie di differenza ed affascinando le 600 persone presenti allo stadio.

Per carità siamo solo agli inizi ed anche l'anno scorso a Lavarone la Luparense di Zironelli contro il Cittadella fece un figurone. La sensazione quest'anno, però, è diversa. Senza inoltrarci in inutili paragoni, si percepisce una forte coesione di intenti tra direttore sportivo, allenatore, giocatori e staff. Un'armonia solitamente propedeutica e necessaria per edificare stagioni di successo.

Sia chiaro: gli errori contro il Cittadella ci sono stati e in alcuni casi sono stati decisamente vistosi, come in occasione dei primi due gol, ma è meglio sbagliare ora rispetto a quando si comincia a fare sul serio. Perché in fondo, come sosteneva Sacchi nel lontano 1988, "È sugli errori che si costruiscono le stagioni, è sulle cose che non funzionano che bisogna ragionare e lavorare". Un mantra che sembra uscito dalla bocca di Tommaso Coletti, «La vedo allo stesso modo», sottolinea il tecnico rossoblu. «La scelta di fare amichevoli contro squadre di alto livello porta ad evidenziare carenze ed errori su cui lavorare. Fare l'amichevole contro la squadra di Promozione, in cui vinci 6 o 7 a 0, cosa mi fa vedere? Io voglio avversari che mi mettano in difficoltà. Nelle prossime settimane faremo altri test di prestigio perchè non vedo l'ora di imparare, studiare e perché no 'rubare' cose nuove agli avversari. Ho ringraziato mister Gorini e il Cittadella per la partita, perché è stato un banco di prova utile. Sono queste sconfitte che ci aiutano a crescere e migliorare. Da calciatore avevo tanta fame, oggi da allenatore ancora di più».

Mister, anche contro il Cittadella segnali di Coletti-ball. Sodddisfatto dei suoi? «La prima parte della preparazione serve per impiantare i concetti. Per noi il più importante è il coraggio. È l'unica strada per mettere in campo idee di calcio ambizioso diverso rispetto a quello che fanno altri. Sia ben chiaro, non c'è un giusto o uno sbagliato, noi semplicemente lavoriamo affinché questa idea venga portata avanti al massimo. Studiamo continuamente e siamo convinti che ci porterà tanti vantaggi. I ragazzi contro il Cittadella sono stati eccezionali. Avevo qualche preoccupazione sulla condizione fisica, ma abbiamo tenuto bene contro una squadra forte e di gamba come il Cittadella, gestendo i ritmi della gara e sono felice per alcune cose viste. Sia chiaro, c'è il mondo da migliorare. Dobbiamo curare tantissimi dettagli, ma la base su cui lavorare c'è e sono felice di questo».

Una Luparense che intriga molto sugli esterni, con tanta qualità con i vari Schiummenti, Bongiorni, Vetere, Bigonzoni. «Il nostro obiettivo è portare il pallone ai nostri giocatori offensivi nella maniera più pulita possibile, per metterli nelle condizioni migliori di puntare l'avversario nell'1 vs 1. La costruzione dal basso viene fatta con quest'idea. A me non piace giocare al Super Enalotto e lanciare lungo è una scomessa in questo senso. Ripeto, ogni idea di calcio è rispettabile e ognuno percorre quella più affine a se stesso. Nel caso della Luparense abbiamo costruito la squadra scegliendo giocatori - insieme al direttore Gabrielli - con determinate caratteristiche. Sono felicissimo di ognuno di loro. Per ora sta andando tutto bene. Vedere al 5 agosto una padronanza di gioco del genere contro il Cittadella, subendo 3 gol su errori banali nostri che possono e devono essere limati, mi fa ben sperare per il futuro. Al tempo stesso non mi voglio adagiare e non voglio che lo facciano i miei giocatori. Sono un martello pneumatico e lavoreremo sugli errori in maniera feroce».

Anche perché, sempre secondo Sacchi, chi gioca bene, vince due volte. «Vero. A mio avviso giocando bene 100 partite, ne vinci 95.»

Si sono sentite le mancanze di Bangal e Paolucci? «Bangal è un giocatore molto importante, su cui contiamo tanto. Ha caratteristiche perfette per svuotare e liberare spazi per i suoi compagni. È un atleta tecnico e che spero davanti alla porta possa replicare le 20 reti segnate con l'Alcione lo scorso anno. Paolucci è il capitano. Come ho detto il primo giorno ai ragazzi, Paolucci è il nostro faro ed un esempio per come si è posto nello spogliatoio. Identifica al meglio il progetto Luparense. Lo aspettiamo e sono convinto ci darà una grossa mano dal punto di vista carismatico. Vedendo la partita contro il Cittadella abbiamo altri giocatori del genere, come Carboni (difensore centrale ndr.), protagonista di una gara a mio avviso ottima. Ho spinto per prenderlo perché è un atleta che si prende responsabilità e protegge i più giovani, fornendo a quest'ultimi più sicurezza. Abbiamo uno zoccolo duro di personalità forti, perché non dimentico Puca e Modesti. Avere giocatori simili, in questa categoria, fa vedere al gruppo quale strada bisogna intraprendere».

A proposito di strada, gli obiettivi di questa Luparense quali sono? «La società mi ha chiesto un progetto a lungo termine di 2-3 anni volti alla crescita e alla preparazione per fare il salto nel professionismo. Io sono una persona molto ambiziosa. Chiedo il massimo a me stesso e ai giocatori. Tutti vogliono vincere e noi studieremo il modo di farlo in ogni partita. Il campo parlerà. A 3-4 giornate dalla fine, vediamo dove saremo».