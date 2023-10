Luparense, mister Coletti: «Ok i 3 punti, ma la testa è tutta verso il derby con il Campodarsego»

Se non è il ritratto della felicità, poco ci manca. Mister Coletti, dopo la vittoria contro il Mori Santo Stefano, non nasconde la sua soddisfazione per la terza affermazione di fila in campionato della sua Luparense. «Tutte le gare sono cruciali in questo momento», riconosce il tecnico dei Lupi. «Sono molto felice sotto tanti punti di vista. I primi 60' abbiamo interpretato bene la gara soprattutto sul piano tattico. Riconoscevamo gli spazi da attaccare e siamo andati a prenderci il vantaggio meritatamente. Sono dispiaciuto per un solo fatto: concretizziamo ancora poco rispetto a quanto creiamo. Dobbiamo essere più cinici e cattivi. Dal 60' non mi è piaciuta la squadra, perché ci siamo abbassati troppo per i miei standard, ci siamo auto intimiditi. Loro, oltre le due-tre individualità a disposizione, non avevano grandissime idee ed abbiamo tenuta viva la sfida. Abbiamo vinto, ma io sono focalizzato già sul derby di domenica prossima. Ci aspetta una partita importante, che prepareremo al meglio perché so per certo che tutti nell'ambiente ci tengono a vincere».