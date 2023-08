Luparense, Stefano Zarattini: «Meritavamo di vincere contro il Padova»

Il sorriso a 32 denti del presidente della Luparense Stefano Zarattini vale più di mille parole. Il pareggio contro il Padova in amichevole sta stretto ai suoi ragazzi, capaci di dominare per larghi tratti di gara i più quotati biancoscudati. Lo riconosce con un misto di entusiasmo e rammarico il numero 1 dei Lupi. «Rispetto alle due amichevoli precedenti, abbiamo fatto netti miglioramenti nella prestazione», riconosce entusiasta il proprietario di una delle prossime protagoniste del girone C della Serie D. «Questo pareggio è un risultato di prestigio, ma oltre lo 0-0 mi fa piacere vedere la crescita dei ragazzi, l'applicazione sui dettami del mister e poi mi fa piacere vedere la gente venire al Casée e divertirsi. Abbiamo giocato bene e mancano ancora 15 giorni all'inizio ufficiale, ergo c'è ancora margine di miglioramento».

Sacchi diceva che chi gioca bene, vince due volte. È un po' questo il motto della Luparense di Coletti? «Si. Nel calcio non si può improvvisare e pensare di vincere le partite sfruttando solo l'episodio. Voglio vedere i ragazzi mettere in pratica i concetti di mister Coletti e dopo un mese di preparazione mi sento di essere decisamente fiducioso».

Il nuovo corso Luparense all'insegna dei giovani: bravi e competenti. «Il migliore acquisto di questa stagione, senza fare offesa a nessuno, è il nostro direttore sportivo Davide Gabrielli. Guardando la nostra formazione iniziale, c'erano in campo dall'inizio ben 6 giocatori dal 2000 in poi. Il Padova per dire, non aveva nessuno nato dopo il 1999. E aggiungo che avevamo anche assenze importanti contro i biancoscudati, come Paolucci e Bangal. Quest'anno, per la prima volta, mi sono tolto l'ossessione di vincere a tutti costi. Voglio venire al Casée e divertirmi. Abbiamo una squadra che darà tutto in campo. Giovane, fresca ed offensiva. Anche in quest'amichevole volevamo vincere ad ogni costo e meritavamo di farlo, senza nulla togliere al Padova. Se la squadra di Torrente non ha fatto bene, credo che tanti meriti vadano alla Luparense, protagonista di una grande partita».