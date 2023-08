Luparense, c'è l'ufficialità di Marrone dalla Primavera del Venezia

Dopo il debutto contro il Cittadella, ecco l'ufficialità. Sono giorni magici per il terzino destro classe 2005 Lorenzo Marrone, proveniente dalla Primavera del Venezia. Sarà lui a giocarsi una maglia da titolare sul binario destro difensivo con il suo coetaneo Riccardo De Zen, quest'ultimo tra i più positivi contro la squadra di Gorini. «Avevo alcune proposte in serie D ma appena ho saputo dell’interesse della Luparense non ho esitato», sottolinea il prodotto della cantera dell'Abano Calcio. «Società e squadra richiedono uno sforzo e un impegno importante ma che sono pronto ad affrontare con disciplina ed entusiasmo

Il ventesimo acquisto della Luparense è il chiaro segnale di una strategia imperniata su alcuni califfi nelle posizioni più sensibili, vedi Carboni e Puca al centro della difesa, Paolucci e Grandis in mezzo al campo e Bangal in avanti; e di tanti giovani talenti di gamba, in particolare nelle zone laterali del terreno di gioco. Ora la palla passa a mister Coletti. A San Martino di Lupari non vedono l'ora di iniziarsi a divertire con così tanta abbondanza.