Manita Padova al Treviso, 5 a 0 per gli uomini di Oddo nell’ultimo test prima dei playoff

Il Padova domina il Treviso con un netto 5 a 0 Allenamento congiunto allo stadio Euganeo a porte chiuse. Ottime indicazioni per Oddo, che riscatta il capitombolo di sabato contro la SPAL, mandando in rete tutte e 5 le punte a disposizione: Liguori, Zamparo, Palombi, Bortolussi e Tordini. In vista del debutto di martedì 21 maggio nell'andata del secondo turno nazionale dei playoff notizie più che confortanti.



La cronaca: il Padova parte forte con Liguori, decisamente il più pimpante dei suoi. Il vantaggio dal 22', irrompendo da destra in area di rigore su bel cross di Crisetig, è il giusto premio per i biancoscudati, che nella prima frazione fanno valere la categoria di differenza e macinano occasioni da gol. Certo, le disattenzioni sono sempre dietro l'angolo, come al 29' quando un tiro di Arcopinto deviato da Delli Carri sbatte sul palo a Donnarumma battuto. Sul finale di frazione c'è il gol annullato a Liguori (37'), Radrezza ad un soffio dal gol poco dopo e il raddoppio di Zamparo al 43', abile a chiudere una bella triangolazione sempre con il 10 biancoscudato.

Tanti cambi all'intervallo e al rientro dalla pausa Palombi è subito pericoloso con una girata in area, grande riflesso di Sperandio a smanacciare. Il clima mite e solare del venerdì, dopo le tempeste e i nubifragi di mercoledì e giovedì, fanno bene al Padova, tanto che tra il 66' e il 73' arrivano tre gol. Apre la fiera Palombi su assist di Valente, mentre quattro minuti più tardi Tordini inventa una perla dal limite e batte l'incolpevole Sperandio. La manita definitiva porta il marchio di Bortolussi, ma nel finale c'è spazio per una doppia grande parata di Zanellati su conclusione di Sottovia a negare la rete della bandiera.

Questo il tabellino della sfida:



Padova – Treviso 5-0 Reti: 22° Liguori, 43° Zamparo, 21°st Palombi, 25°st Tordini, 28°st Bortolussi



Padova 1° Tempo: Donnarumma, Capelli, Villa, Belli, Delli Carri, Radrezza, Bianchi, Crisetig, Liguori, Zamparo, Cretella (Susanu). Allenatore: Oddo Padova 2° Tempo: Zanellati, Faedo, Favale, Fusi, Varas, Valente, Tordini, Palombi, Bortolussi, Russini (Caporello), Dezi (Boi). Allenatore: Oddo



Treviso: Sperandio, Lattuchella (9'st Santella), Nunes, Salviato, Arcopinto, Meola, Posocco, De Respinis, Raggio, Borsato, Gnago (9'st Sottovia). In panchina/subentrati: Giust, Farabegoli, Simonetta, Sottovia, Miccoli, Santella, Mariutto, Salviato, Mambelli, Beccaro. Allenatore: Perticone