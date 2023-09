Calcio, pari alla prima di campionato per il Padova: a Mantova termina 1-1

Un punto per ripartire: il Padova pareggia 1-1 nella prima giornata del campionato di serie C fuori casa contro il Mantova..

La cronaca

Bastano solo undici minuti ai padroni di casa per portarsi in vantaggio, approfittando di un'errata ripartenza della difesa biancoscudata: Panizzi serve un cross al bacio sul secondo palo per Galuppini, che da rapace dell'area non sbaglia trafiggendo Zanellati di piatto destro da distanza ravvicinata. Il Padova si fa vedere in avanti a metà frazione con Cretella e Radrezza: nel primo caso la palla termina di poco a lato, nel secondo è bravo Festa a tuffarsi sulla sua sinistra e a togliere la sfera dall'angolino mettendola in calcio d'angolo. A inizio ripresa prima Fiori cerca di beffare Zanellati con un destro a giro e quindi Dezi manca una ghiotta occasione per pareggiare con un piatto destro troppo debole, che consente a Festa di fare bella figura. L'1-1 arriva comunque, ma al 72esimo: sugli sviluppi di un calcio di punizione Festa esce male venendo anticipato da Delli Carri, che di testa gonfia la rete. Entrambe le squadre cercano il gol della vittoria, ma la sfida termina in parità.

Il tabellino

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi, Cavalli, Panizzi; Muroni, Bani, Trimboli (dal 23' st Wieser); Galuppini (dal 42' st Bragantini), Monachello (dal 34' st Debenedetti), Fiori (dal 34' st Mensah). A disposizione: Sonzogni, Brignani. Suagher, Napoli, Argint, Castellani, Bragantini, Giacomelli. All. Possanzini

PADOVA (3-5-2): Zanellati; Delli Carri, Crescenzi, Perrotta; Kirwan (dal 39' st Belli), Cretella (dal 16' st Varas), Radrezza, Dezi (dal 28' st Bianchi), Capelli (dal 16' st Russini); Bortolussi, Liguori (dal 39' st Palombi). A disposizione: Rossi, Mangiaracina, Fusi, Granata, Calabrese, Favale. All. Torrente

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Cesarano-Pasqualetto). Quarto uomo Maccorin

Ammoniti: Maggioni, Trimboli, Bani

Espulsi: