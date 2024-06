Matteo Mantini, il "piovese" campione d'Europa con gli azzurri under 17

C'è anche un bel po' di Padova in questo trionfo dell'Italia Under 17. Si tratta di Matteo Mantini, 17 anni il prossimo 27 agosto, ex prodotto del settore giovanile del Calcio Padova approdato all'Inter all'età di 14 anni nell'estate del 2021. Ha calciato il suo primo pallone a 5 anni nella Piovese, spinto dal desiderio di emulare i suoi compagni di scuola ( « quando giocavo con loro non riuscivo a tenere in mano un pallone"). Dopo due stagioni in biancorosso, approda nel settore giovanile del Padova, lo stesso club dove attualmente gioca il fratello minore Luca, classe 2009, che lo scorso anno ha vinto il Torneo Under 14 Pro a Coverciano. Per la serie, buon sangue non mente. Grazie al suo allenatore di allora, Luca Nadalet, ha ritrovato il suo attuale ruolo in campo: « Giocavo come difensore centrale e lui ha deciso di spostarmi a centrocampo" ha detto Mantini al sito della FIGC prima dell'inizio della competizione. « Sono un ragazzo fortunato perché ho la possibilità di fare ciò che amo ai massimi livelli per la mia età: giocare a calcio. Dalla fortuna derivano grandi responsabilità, per questo mi impegno costantemente, sia in in allenamento e in partita, ascoltando attentamente tutti i consigli che mi vengono date ».

Saggio per la sua età, grintoso ed indomabile in campo, dalla mente svelta e dai piedi tutt'altro che disprezzabili, il classe 2007 ha collezionato 6 presenze su 6 partite, tutte concluse con la vittoria dell'Italia che ha completato un percorso netto fino a diventare Campione d'Europa. Essenziale, magari meno appariscente rispetto ai vari Camarda, Liberali o il capitano e compagno di squadra Mosconi, ma giocatore di quelli che fanno comodo in ogni gruppo : « Se riesco a fare tutto questo - dice il giovane azzurro - è grazie a la mia famiglia che, nei momenti in cui le cose non andavano bene, era sempre lì per me, in particolare mio padre, ex calciatore dilettante, che ha dedicato molto tempo a giocare con me quando ero molto giovane, in una squadra con il campo vicino a casa nostra. Mi ha insegnato tutto quello che sapeva » . Commossa e felice la mamma Maria Paola, che ha fatto il tifo per il suo ragazzo, sempre equilibrato, educato e misurato, dentro e fuori dal campo. « Ringrazio il coordinatore Viscidi e mister Favo per avermi dato questa opportunità, e soprattutto l'Inter per avermi aiutato a crescere permettendomi di gareggiare a certi livelli » .