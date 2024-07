Mattia Fortin, il "Secco" della porta del Padova: «La maglia da titolare? Opportunità da vivere con orgoglio e passione»

È un luglio veramente dolce per Mattia Fortin. Le chiavi della porta del Padova dopo un anno di prestito molto formativo a Legnago, dove ha strabiliato con grandi parate ed ipnotizzato Liguori dal dischetto lo scorso gennaio in occasione del pari senza reti del Sandrini. Dopo cinque giorni di ritiro a Pieve di Cadore prende la parola proprio lui per i biancoscudati, con la freschezza dei suoi 21 anni appena compiuti lo scorso 8 luglio. «È una grande emozione tornare qui. Sono al Padova da quando ho 9 anni ed è una grande emozione apprestarmi ad essere il titolare di questa squadra», riconosce il futuro numero 1 padovano. «Questa maglia è un motivo di grande orgoglio e ripaga tutti i sacrifici fatti in questi anni. L'emozione e le responsabilità sono tante, ma sento tutto questo come una grande opportunità che mi riempie di gioia».

Dopo Antonio Donnarumma toccherà a lui difendere i pali del Padova: «Il portiere è un ruolo importante, ma io sono solo carico per iniziare a fare bene. Sono un ragazzo di 21 anni e la mia vita è sempre stata calcio e studio. Mi reputo una persona normale ed amo stare con gli amici e la famiglia. Ora mi sono scritto all'università in Psicologia, esattamente come mamma che fa la psicologa. Volevo ampliare la mia strada oltre il calcio». La porta nel destino per tanti motivi. Il papà, Marco, ha calcato i campi della Serie A tra Siena e Cagliari lasciando sempre un ottimo ricordo ovunque e una chiara impronta sulle preferenze di ruolo del figlio: «Fin da quando ho 2 anni e mezzo sono rimasto incantato da questo ruolo. La porta è stata la mia passione da bambino ed ora è diventata il mio lavoro. Penso non ci sia nulla di più bello per una persona appassionata. Il mio primo ricordo in un campo da calcio? Facile: 26 novembre 2007. Mio padre parà un rigore a Kakà nella sconfitta della sua squadra contro il Milan. Quando ero bambino ho vissuto a Siena e Cagliari e poi ho sempre vissuto a Noale nel veneziano. Ho sempre fatto il pendolare. Anche quest'anno vivrò a casa con i miei. Mi sento padovano perché sono qui da 13 anni. Le parole della Bianchi? Fanno piacere e sono un grosso attestato di stima e riconoscenza nei miei confronti. Il Padova è una grossa opportunità personale e cerco di gestire il tutto con grande serenità, pensando solo a fare quello che so fare meglio: parare. Il mio riferimento nel ruolo? Da bambino sicuramente papà, anche se il mio idolo crescendo è sempre stato Gianluigi Buffon, probabilmente il più grande portiere della storia. Per carisma e modo di stare tra i pali è stato qualcosa di unico. Con mio padre ci piace parlare di portieri, ma non mette bocca su quello che faccio. Gli chiedo consigli oggettivi, se faccio una cavolata me lo fa notare. Non è mai stato invadente in questo senso. Le mie doti migliori? La reattività e dare una mano alla fase difensiva con le uscite e le palle alte. Il soprannome? Me l'ha dato Cano ed è sempre lo stesso: "Secco". Il numero? Non ho ancora scelto. Non prenderò il 14, mi piacerebbe prendere l'1. Mi sono già messo d'accordo con i colleghi».

Dettaglio quest'ultimo fatto molto bene nel veronese sotto la sapiente guida tecnica di Massimo Donati: «Il prestito a Legnago? Mi ha cambiato tanto a livello professionale. È stata la mia prima esperienza come titolare in un campionato professionistico, ho imparato tanto, soprattutto nella lettura e nella gestione di tante le situazioni. Ringrazio il Padova per avermi fatto proseguire nel percorso e il Legnago per la fiducia. Speriamo che questa strada possa proseguire al meglio anche qui. Cano è stato il mio primo preparatore, la persona che mi ha fatto prendere coscienza delle mie caratteristiche. Gli devo tanto. Con Zancopè ci lavoro da 3-4 anni e mi ha fatto crescere tanto anche lui. Una menzione d'obbligo anche Matteo Martini, il responsabile dei portieri del Legnago che mi ha fatto migliorare moltissimo».

Intanto in alta quota si fa fatica con il team dei portieri, molto affiatato come riconosce lo stesso Fortin: «Con Voltan ho un bellissimo rapporto e siamo sempre rimasti contatto in questi anni. Lui 3 anni fa era il terzo e io iniziavo ad allenarmi in prima squadra. Direi che siamo amici e penso possa solo aiutare quest'aspetto nella coesione del team portieri. Essendo una posizione particolare è importante condividere bene il tempo con i tuoi colleghi e che quest'ulltimi ti possano essere vicino. Anche Carniello in questo senso è un 2007 ed è molto bravo».

Chiosa conclusiva sul campionato che attende la squadra, ma anche sulle aspettative personali: «Ci son tutti i presupposti per fare bene. Al momento sono in stanza con Gagliano, lo conosco da tempo. Andreoletti? È molto carico e ci ha fatto capire l'importanza dell'annata. I consigli? Ci sta facendo capire la sua idea di gioco molto propositivo. Stiamo dando il massimo per mettere in pratica quello che ci dice. Se penso alla Serie A? Chiaro che ci penso e mi piacerebbe raggiungere Fabbian e Pieragnolo. Il gruppo 2003 di quel Padova era veramente o coeso e proprio con Fabbia ci siamo ritrovati quest'estate. Abbiamo vinto tanto e il rapporto tra di noi rimarrà per sempre!»