«3 punti d'oro, alla fine il coraggio ha pagato»

Una vittoria al cardiopalma contro il Lecco che può solo esaltare mister Gorini. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa post partita: «Sino a 4 minuti dalla fine erano 3 punti impronosticabili», riconosce il Goro. «Non abbiamo disputato una grande gara, ma abbiamo messo tanto cuore e ci abbiamo creduto. È anche questo il bello del calcio. Senza cercare alibi, era la terza partita in una settimana, che arrivava dopo una trasferta molto lunga come quella di Catanzaro. Chiaro, dobbiamo fare meglio. Il Lecco ha trovato meritatamente il gol nel primo tempo, ma trovare gli spazi con squadre così chiuse non è facile. Nel secondo tempo l’abbiamo impostata diversamente, con punte più fisiche ed abbiamo cercato Maistrello sulle palle alte. Sono 3 punti d’oro. Eravamo consci che sarebbe stata una partita difficile, ma ci abbiamo creduto fino alla fine ed abbiamo portato la fortuna dalla nostra parte. Chi è entrato ha fatto molto bene e questo deve essere una costante da qui alla fine. Cosa ho pensato al rigore sbagliato? Che fosse una giornata storta. Pittarello è rimasto in campo perché vedevo che riusciva a tenere palla e metteva in difficoltà gli avversari. Alla fine eravamo molto offensivi e il coraggio ha pagato. Abbiamo difficoltà con le squadre che chiudono gli spazi, un po' come tutte. I calci piazzati diventano un fattore importante, come oggi. Dobbiamo essere bravi a cercare di sfruttare le poche occasioni che i gli avversari ti concedono, e oggi siamo stati bravi. Siamo andati in difficoltà soprattutto in costruzione, ma non abbiamo mai mollato. Certo che sotto l’aspetto del gioco c'è da fare meglio. Siamo stati premiati oltre misura? Può essere, ma per una volta va bene così. Non possiamo pensare di dominare sempre le partite. Alle volte ci sta soffrire. Va dato merito ai ragazzi, perché in passato forse non avremo risolto questa partita. Sapevamo che il Lecco veniva qui con il coltello tra i denti. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato il rigore e creato qualcosa di più. Dopo l'1-1 il Lecco forse ha mollato un po' mentalmente. Abbiamo fatto goal su calcio piazzato? Direi che è molto positivo, perché stiamo lavorando molto su questo. Può aiutarci a risolvere le partite. Cassano? Credo che non si aspettasse di fare il suo primo goal di testa (ride ndr), ma va dato merito a un ragazzo che sta crescendo. Si sta impegnando molto ed è un talento. Gli serve tempo, ma oggi è entrato bene, facendo quello che gli è stato chiesto. Faccio i complimenti per il suo gol, soprattutto per avere contribuito a questa vittoria. Sette marcatori diversi fino ad oggi? Spero a fine anno siano 20. Non mi importa chi segna, l'importante è fare gol».