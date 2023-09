«Il risultato di Bari aiuta a recuperare meglio le energie per il derby»

Il buon punto di Bari ed ora il Venezia. Non c'è tempo per respirare in casa Cittadella, in questo tour de force di inizio stagione. Nel derby contro gli uomini di Vanoli, domenica 3 settembre 2023 alle 20:45 al Tombolato valevole per la 4°giornata, sarà fondamentale intensità e voglia di soffrire, come afferma Gorini in conferenza stampa pre gara.

Ecco il Venezia. «Questa è l'ultima di 3 partite impegnative non solo sulla carta, ora ci aspetta forse la più tosta di tutte. Affrontiamo una squadra in grande condizione. I nostri hanno recuperato, anche se il viaggio è stato lungo e ci siamo allenati a Bari giovedì. Il risultato di Bari aiuta a recuperare meglio le energie, tanto fisiche quanto mentali. Il Venezia è una delle squadre più forti del campionato e i risultati lo dimostrano. Sarà un bel derby e che va affrontato con gioia ed entusiasmo. Il pericolo numero 1 del Venezia? Ce ne sono tanti. Pojanpalo, Pierini, Johnsen, Gytkjaer, Olivieri, ?eryšev sono tutti in grande condizione e di grande qualità. Se li facciamo giocare possono metterci in difficoltà, dobbiamo pressarli tanto per evitare le loro giocate. Dipende tutto da noi, cercando di essere propositivi».

Finalmente un gol su calcio da fermo. «Il gol su piazzato mi fa piacere, perché stiamo curando quest'aspetto con grande attenzione in allenamento. È un'arma importante, sulla quale dobbiamo crescere, vedi il mancato gol di Salvi. C'è da insistere, perché 1/3 dei gol in B arrivano da giocate da fermo.

Una buona prestazione a Bari, con cambi decisivi. «Quando abbiamo la palla ci stiamo proponendo bene. Lo dicono i dati delle gare di Parma e Bari. La differenza poi è dettata da quanto siamo bravi a tenere le distanze sul campo. Nel primo tempo al San Nicola non siamo riusciti ad accorciare in avanti, soffrendo la qualità del Bari. In B non ci sono squadre scarse, se concedi spazio viene punito. Nella ripresa abbiamo fatto le cose che facciamo di solito, mettendo in seria difficoltà la squadra di Mignani. I cambi sono fondamentali per il nostro stile di gioco. Questo deve entrare anche nella testa dei calciatori. Oggi, con i 5 cambi a disposizione, anche 45' fatti a 1000 all'ora fanno la differenza».

Numeri dalla parte del Cittadella, ma c'è da migliorare la mira. «È un aspetto mentale. I ragazzi sono stati bravi a cercare maggiormente la conclusione nello specchio. È evidente che dobbiamo lavorarci di più, ma è molto importante essere in fiducia. Da Parma a Bari abbiamo migliorato la mira, questo aspetto mi conforta».

Uno dei limiti di questo Cittadella, al momento, è la continuità all'interno della stessa gara. «È una carenza del momento. Riguardando Parma e Bari dico che al San Nicola abbiamo sofferto la mancanza di distanze tra reparti nel primo tempo, mentre al Tardini ha inciso la seconda rete subita in avvio di ripresa. L'obiettivo è mantenere la medesima intensità in tutti i frangenti del match. A Bari siamo riusciti a rimediare, al tempo stesso dico che nemmeno sotto di due gol c'è da mollare. Dobbiamo crederci fino al 100', cercando di stare sempre sul pezzo. È sempre stata la nostra forza».

Focus sulla partita di domani. «Non sarà semplice mantenere l'intensità vista a Parma e Bari. Alla terza partita in una settimana le energie sono inferiori. Vogliamo fare un certo tipo di partita, in cui sarà molto importante la testa. Spero in un'intensità molto alta, ma non ne sono così convinto. Mi aspetto un derby molto combattuto. Non siamo capaci di essere attendisti, al tempo stesso dovremo essere capaci di leggere i momenti della gara. Tessiore, come Pandolfi e Cassano, sono giocatori che hanno grande voglia. A Bari i cambi mi hanno dato dubbi in più per il derby. In relazione agli avversari sceglierò di volta in volta i profili più adatti».

Mercato finalmente chiuso e approfondimento sul nuovo arrivo, Sanogo. «Sono arrivati tanti giocatori affamati e vogliosi di mettersi in luce. Ci sarà tanta concorrenza e nell'arco della stagione serviranno tutti. Qualcuno ha già dimostrato che può dare tanto, ma siamo solo all'inizio. Voglio giocatori che mi mettano in difficoltà nelle scelte, sono pagato per scegliere al meglio. Sanogo? È un giovane di gamba, molto veloce. Viene qui con grande voglia e dobbiamo essere bravi ad inserirlo lentamente. Credo possa darci una mano fin da subito».