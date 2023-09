«Gara eccezionale con la Godigese, ora testa alla Liventina Opitergina»

Un debutto con i fiocchi in Eccellenza, da allenatore, per Massimo Malerba. Il 4 a 0 della sua United Borgoricco Campetra si commenta da solo, ma il tecnico rossobiancoblu analizza con orgoglio e soddisfazione il brillante esordio in campionato dei suoi ragazzi.

«Abbiamo approcciato la gara con il piglio giusto e abbiamo fatto quello che avevamo provato in settimana – le parole dell’allenatore veneziano – Loro sono usciti bene negli ultimi venti minuti del primo tempo, ma siamo stati bravi a difenderci con ordine e tenacia. Nella ripresa ci siamo riorganizzati e non abbiamo mai sofferto. Anche domenica i ragazzi sono stati eccezionali per dedizione e impegno: ora voltiamo subito pagina e testa a domenica prossima».