«Appena troveremo la condizione ottimale ci toglieremo soddisfazioni»

Trofeo Veneto da dimenticare in queste prime due giornate per l'Azzurra Due Carrare, ma mister Sandon non fa drammi. «La partita con il Monselice è stata decisa da un episodio dopo tre minuti, ma sono soddisfatto per le indicazioni positive che comunque ne ho potuto ricavare – le parole dell’allenatore biancazzurro – Contro una squadra di grande valore abbiamo subìto pochissimo: di fatto, l’unica vera occasione concessa è stata quella del gol. Stiamo facendo un po’ di fatica nella corsa, questo è vero, ma sul piano atletico abbiamo fatto un lavoro importante e le gambe sono appesantite. Più di qualcuno è ancora imballato e non riesce, fisicamente, ad esprimersi come vorrebbe: sono certo che appena troveremo la condizione ottimale ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Con un pizzico di brillantezza in più, arriveremo prima sulla palla e chiuderemo prima gli spazi. Credo ciecamente in ciò che stiamo facendo, i ragazzi mi stanno seguendo e sono assolutamente convinto che riusciremo a fare un campionato migliore dell’anno scorso».