Morto Josè La Cagnina a soli 50 anni, ex allenatore delle giovanili del Padova

Si è spento all’età di 50 anni Josè La Cagnina. Nato a Como il 20 giugno 1973, da giocatore ha vestito, nel ruolo dell'attaccante, le maglie di Cremonese, Lecco, Pavia e Treviso. Ha allenato nelle giovanile del Calcio Padova nelle stagioni 2015/2016 (Allievi Regionali) e 2016/2017 (Under 17), ricoprendo inoltre il ruolo di responsabile dell’Udinese Academy per tre anni.



Questo il comunicato e il ricordo del Calcio Padova: "La Società Biancoscudata si stringe attorno ai familiari e agli amici di Josè in questo momento di dolore. Apprendiamo con dolore che é mancato all’affetto dei suoi cari José La Cagnina, nel suo percorso é stato allenatore e parte importante del Settore Giovanile del Calcio Padova. José con i suoi valori ha lasciato per sempre un segno indelebile nelle vite di tanti giovani e nel cuore del Club Biancoscudato. La Società intera vuole stringersi calorosamente attorno ai familiari in questo momento di dolore".