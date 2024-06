Morta Lady B, l'ex vice presidente del Padova Barbara Carron a soli 51 anni

Si è spenta all’età di 51 anni Barbara Carron. Imprenditrice dell’azienda Carron, uno dei marchi leader nel mondo delle costruzioni, vice presidentessa del Calcio Padova dal 2008 al 2012 dove ha conquistato in cabina di regia una promozione in Serie B nella finale di Busto Arsizio, una salvezza in cadetteria al Nereo Rocco di Trieste e sfiorando la Serie A in finale contro il Novara, era gravemente malata da quasi due anni. Un cancro che ha contrastato con tutta la tenacia e la solarità che l'ha sempre contraddistinta, raccontandola direttamente senza paura e ipocrisie. Proprio in uno dei suoi ultimi post sulla sua pagina Instagram, aveva lasciato un messaggio toccante ai suoi followers: "Non pensate di avere tempo in eterno perché non è così. Vi sbagliate. Pensiamo che tutto torni. Che di tempo ce ne sia in abbondanza: non è così. Il tempo è un'incognita e noi dobbiamo approfittarne perché ogni cosa è regalata, è un dono. Un dono meraviglioso che la Madre Terra ci mette a disposizione. Tutto cambia. Questa per me si cambia fortuna. Questa per me si traduce in sincronia di situazioni che poi ne creano altre ed altre ancora".



Tutta la famiglia biancoscudata, da Joseph Oughourlian, Francesco Peghin, Alessandra Bianchi, Luca Destro, Paolo Salot, Moreno Beccaro, Gianni Potti e tutto il Calcio Padova, si è subito stretta attorno alla famiglia Carron in questo momento di dolore per la scomparsa della cara Barbara.