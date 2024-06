Serie D, si cambia a Campodarsego: Maurizio Bedin è il nuovo mister biancorosso

Maurizio Bedin è il nuovo allenatore del Campodarsego Calcio. Finalmente il presidente Daniele Pagin e il ds Mattia Bergamaschi tolgono il velo su una decisione nell'aria da un paio di mesi e tutto sommato coerente con il percorso intrapreso dalla società biancorossa negli ultimi anni. L'ex calciatore del Padova, dopo avere allenato e macinato successi con la Juniores Nazionale e come responsabile del settore giovanile fino al termine della stagione appena conclusa, non nasconde la sua gioia: «Sono felicissimo», afferma il neo condottiero al Gabbiano. «Questo è un desiderio, un sogno che diventa realtà. Ringrazio il presidente e il ds per avermi dato questa possibilità. Insieme cercheremo di fare bene l’anno prossimo. Per me, allenare in serie D, sarà una grande opportunità e farlo con la squadra di casa mia è ancora più bello. Cercheremo di onorare questa maglia e di raggiungere gli obiettivi prefissati dal presidente».

Entusiasta anche il presidente Pagin, che ha avuto poco dubbi sulla scelta: «Con Maurizio diamo continuità al progetto. Tra i tanti nomi che si sono fatti, quello di Bedin è stato sempre quello più convincente. Con lui proseguiamo un lavoro che prevede la scalata in avanti di tutti i tecnici delle giovanili. Maurizio ha fatto molto bene con la Juniores, conosce l’ambiente e i ragazzi. Credo sia la persona giusta per disputare un’altra grande stagione. Sono contento della scelta fatta, anche perché Bedin ha a cuore come pochi questi colori». Sulla stessa linea anche il ds Bergamaschi: «Bedin è sempre stato la mia prima scelta. Credo abbia tutte le carte in regola per fare molto bene con la prima squadra. Ha entusiasmo, voglia di fare e conosce l’ambiente. Da domani ci metteremo a lavorare insieme per allestire una rosa competitiva che possa raggiungere gli obiettivi ambiziosi che si è posto il presidente”. Queste invece le prime parole da neo tecnico della prima squadra di Bedin».

Sempre restando nell'Alta Padovana, da segnalare il rinnovo del bomber Vincenzo Calì alla Luparense. Insieme a Fasolo si prospetta una coppia in grado di fare sognare i tifosi di San Martino di Lupari.