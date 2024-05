Oggi iniziano ufficialmente i playoff di Serie C: il Padova in campo il 21 maggio

Dopo la conferma della penalità nel girone C del Taranto e lo slittamento di tre giorni rispetto alla partenza prevista, al via i playoff di Serie C con il primo turno preliminare dei gironi.

Ricordiamo che il Padova entrerà in gioco il 21 maggio al secondo turno della fase nazionale grazie al secondo posto conquistato in campionato nel girone A. Nove gare in programma questa sera, tra le quali spicca Atalanta U23-Trento e Juventus Next Gen-Arezzo. Di seguito le sfide della serata alle ore 20:30, tranne Picerno-Crotone che si disputerà alle ore 21:00:

Atalanta U23-Trento (Girone A)

Legnago Salus-Lumezzane (Girone A)

Giana Erminio-Pro Vercelli (Girone A)

Gubbio-Rimini (Girone B)

Pescara-Pontedera (Girone B)

Juventus U23-Arezzo (Girone B)

Taranto-Latina (Girone C)

Picerno-Crotone (Girone C)

Audace Cerignola-Giugliano (Girone C)



Nel secondo turno preliminare, in programma sabato 11 maggio 2024, si aggiungeranno le squadre qualificatosi al 4° posto a quelle vincenti la prima fase: Triestina, Perugia e Casertana.

Di seguito il tabellone completo:



FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara unica SABATO 11 MAGGIO 2024

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024

1° Turno – Gara di Ritorno SABATO 18 MAGGIO 2024

2° Turno – Gara di Andata MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024 Entra in scena il Padova

2° Turno – Gara di Ritorno SABATO 25 MAGGIO 2024

FINAL FOUR