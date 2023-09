Oltre il tabù Samp, il Citta sogna un altra notte magica al Ferraris

Adesso o mai più. Il Cittadella proverà a vincere il tabù Sampdoria questa sera al Ferraris nell'ultimo posticipo delle ore 20:30, valido per il quinto turno della Serie B. Tra storia ed attualità, Gorini cercherà di riuscire dove i suoi predecessori hanno sempre fallito: tornare a casa dal terreno del quartiere Marassi con tre punti in classifica. Servirà il migliore Citta, magari quello visto lo scorso 5 dicembre sempre in terra ligure contro il Genoa: quella volta bastarono le super parate di Kastrati e un guizzo di Antonucci per regalare il massimo della posta ai granata. Chissà se questa sera si ripeterà la medesima magia.

QUI SAMPDORIA. Pressione alta sulle spalle di Andrea Pirlo. L'inizio di stagione non è stato di quello desiderati dai tifosi blucerchiati, con due sconfitte casalinghe nei primi impegni in campionato che costringono l'ex metronomo di Milan e Juve ad ottenere i 3 punti ad ogni costo contro i granata. Gli infortuni di Ferrari e Benedetti, in questo senso, aiutano molto poco nelle scelte, con difesa e mediana ancora da decifrare nella sua interezza rispetto il periodo stagionale. Tutti aggrappati al talento di Pedrola, oltre alla speranza di una serata positiva tra i pali di Filip Stankovic, apparso molto incerto al Ferraris contro Pisa e Venezia.

QUI CITTA. Ancora out Baldini e Sottini, oltre i giovani Venaran, Saggionetto e il nuovo acquisto Sanogo, sono in 22 per la trasferta di Genova. In conferenza stampa mister Gorini ha sottolineato l'importanza di mantenere un'intensità e fisicità di prim'ordine per avere la meglio sulla squadra di Pirlo. Altro tema sempre caldo nelle latitudini granata è quello finalizzativo: le punte sono ancora tutte a secco dopo 4 giornate di campionato, nonostante a livello statistico il Cittadella sia la squadra con più recuperi nella metà campo offensiva (45) e più cross dal fondo (120). Gorini predica calma, ricordando il vecchio adagio tanto caro a Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo ed Higuain, in fondo i gol sono un po' come il ketchup, a volte non c'è verso di farli venire, ma poi magari arrivano tutti insieme.

PRECEDENTI. Il Cittadella non ha mai vinto al Ferraris contro la Sampdoria, con due sconfitte e un pareggio nel novembre del 2011.

LE PROBABILI FORMAZIONI.

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Carriero, Branca, Amatucci; Vita (Tessiore); Pittarello, Magrassi

In avanti torna Magrassi dal 1', confermato Pittarello, voglioso di riscatto. Tre giocatori per due maglie in mezzo: chi la spunterà tra Carriero, Vita e Tessiore nelle casella di mezzala destra e trequartista? Unica certezza il pacchetto difensivo, composta da Carissoni, Pavan, Frare e Giraudo. In mezzo capitan Branca insostituibile, sparring partner il solito Amatucci. In porta Kastrati sogna un altra notte da super protagonista.

Sampdoria (4-3-3)

Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca; Kasami, Ricci, Verre; Depaoli, Borini, Pedrola

Andrea Pirlo dovrebbe continuare ad affidarsi al 4-3-3. Subito dal 1' il neo acquisto Kasami, mentre in avanti Depaoli e La Gumina sprintano per una maglia da titolare: con il primo in campo dall'inizio, spazio a Borini riferimento centrale, supportato a sinistra da Pedrola, in caso contrario Borini a destra e La Gumina al centro. In difesa Ghilardi e Murri cerniera centrale, mentre sui lati ecco Stojanovic e l'ex Barreca. A centrocampo oltre Kasami, ecco Ricci e Verre.



Arbitra Matteo Gualtieri della sezione di Asti, coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti di Mantova e Matteo Bottegoni di Terni. Quarto uomo il Sig.De Angeli di Milano, con al V.A.R. Sig. Di Martino di Teramo ed A.V.A.R. Sig. Pagnotta di Nocera Inferiore.

Il resto del turno - 5°giornata

Venerdì 15 settembre: Venezia-Spezia 1-0

Sabato 16 settembre: Ascoli-Palermo 0-1, Cosenza-Südtirol 2-2, Feralpisalò-Modena 1-1, Lecco-Brescia 0-2, Pisa-Bari 1-1, Reggiana-Cremonese 2-2

Domenica 17 settembre: Catanzaro-Parma 0-5, Como-Ternana 2-1

Lunedì 18 settembre ore 20:30: Sampdoria-Cittadella



Classifica

Parma 13

Venezia 11

Palermo 10*

Catanzaro 10

Modena 10*

Sudtirol 8*

Bari 7

Como 7*

Brescia 6***

Cremonese 6

Cosenza 5

Cittadella 5*

Pisa 4*

Reggiana 3

Ascoli 3

Sampdoria 2*

Ternana 1

Spezia 1*

Feralpisalò 1

Lecco 0***



Lecco e Brescia con tre giornate in meno, tutte le altre con una in meno

Dove Guardare Sampdoria-Cittadella

In tv, streaming, app e web su DAZN e Sky.