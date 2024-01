Padova, Antonio Donnarumma: «Non è concepibile quanto è successo negli ultimi 10 minuti»

I segni della battaglia, con il cerotto sotto l'occhio destro dopo un colpo subito nel primo tempo, e soprattutto una voglia matta d'archiviare al più presto questa serata da incubo. Questo il pensiero del capitano Antonio Donnarumma nel post partita contro il Mantova: «Non ci aspettavamo questo risultato, ma ora dobbiamo rialzare la testa. Dopo i gol abbiamo mollato, ma non è concepibile quanto è successo negli ultimi 10 minuti. Bisogna rivedere cosa non è andata e poi ripartire verso la prossima partita. È la prima sconfitta e il primo momento difficile della stagione? Questo è un grande gruppo e sicuramente ci rialzeremo. Diamo i meriti al Mantova, ma anche noi dobbiamo migliorare subito. Non bisogna mollare subito, vogliamo conquistare più punti possibile da qui alla fine. In questo momento fa male tutto. Ci deve bruciare, ma ora dobbiamo dimostrare quale gruppo siamo. Oggi è dura da digerire, ma da domani dobbiamo ripartire».