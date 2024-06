Padova, avanti con Mirabelli. Entro mercoledì il nome del nuovo allenatore?

Mirabelli resta al suo posto, nel giro di due giorni verrà stilato il budget per la prossima campagna e poi entro mercoledì dovrebbe essere definito l'allenatore del Padova che andrà all'assalto della C 2024-2025. In soldoni sono questi i temi definiti nel vertice di ieri a Londra tra l'azionista di maggioranza della squadra biancoscudata Joseph Oughourlian, il presidente Francesco Peghin, l'amministratore delegato Alessandra Bianchi e il ds Massimiliano MIrabelli.

Si lavora su una doppia pista. La prima riguarda il budget: lunedì dovrebbero essere definite cifre realistiche per l'allestimento della rosa e la scelte dell'allenatore. Come al solito molte delle possibilità di spesa per Mirabelli dipenderanno dalle cessioni e da quello che sarà il nuovo condottiero. Niente di nuovo sotto il sole. L'obiettivo? Sempre lo stesso: raggiungere la Serie B all'insegna della sostenibilità e senza spese folli. Durante l'incontro c'è stata l'occasione per valutare il lavoro dell'ex ds del Milan. Pur riconoscendogli alcuni errori svolti nel percorso, la società ha espresso grossa soddisfazione nei confronti del dirigente calabrese per essersi attenuto alle linee economiche e d'azione societarie, facendo segnare tra le altre cose il record sul tema plusvalenze. Mirabelli, contratto a scadenza nel giugno 2026, guiderà ancora l'area tecnica, con buona pace di parte della piazza in aperta contestazione verso di lui.

Capitolo allenatore: al vaglio ci sono tanti nomi con profili molto diversi tra loro. Il preferito di Mirabelli, da anni e lo sanno anche i muri, è Domenico Toscano, il mister più vincente di sempre in terza serie e reduce proprio da una promozione nel girone B con il Cesena. Su di lui, da settimane, c'è il pressing asfissiante del Catania, ma non si può escludere che vi sarà un tentativo last minute di Mirabelli per affidargli la panchina dell'Euganeo. Andreoletti, Tabbiani, Calabro e l'artefice del miracolo Legnago Massimo Donati sono tutti profili che piacciono per proposte di gioco e capacità di gestire il gruppo. Chance nulle per la conferma di Oddo, difficile anche Tesser, sondato dal Pescara nelle ultime ore.

Ancora un po' di pazienza e in teoria mercoledì la società, rappresentata dal presidente Peghin e l'amministratore delegato Alessandra Bianchi, dovrebbe fare il punto della situazione sui piani futuri della squadra.