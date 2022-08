Un legame d'acciaio tra tifoso e biancoscudato

Card

Creare un legame d'acciaio tra la società Calcio Padova e i propri tifosi. E' questa la finalità della "Calcio Padova Card". Gli sportivi di fede biancoscudata sembrano gradire e soprattutto si augurano che dopo due anni in cui la prmozione è svanita al fotofinish, questo possa essere il campionato giusto per promuovere in serie B.

La Calcio Padova Card è uno strumento di fidelizzazione della durata di 5 anni, che il tifoso Biancoscudato può sottoscrivere a qualsiasi ora via web all’indirizzo (Calcio Padova Card) al costo di 10 euro più spese di spedizione o presso la sede del Calcio Padova previo appuntamento al costo di 22 euro.

Come si usa

La Calcio Padova Card può essere utilizzata per caricarvi il pacchetto delle prime 9 gare casalinghe in vendita con la campagna abbonamenti “Ti amerei anche se vincessi”, ed eventuali successivi pacchetti. Il primo passo da fare è quello di sottoscrivere la Calcio Padova Card, selezionando la voce “rinnovo/sostituzione” se si è già stati possessori in passato di una fidelity card/tessera del tifoso del Calcio Padova, anche se scaduta. In alternativa, se non si è mai stati possessori di alcuna card, bisogna selezionare la voce “nuova emissione”.

Quando è attiva

Solo una volta sottoscritta la Calcio Padova Card si potrà procedere con l’abbonamento, selezionando la tipologia “digitale” e inserendo quando richiesti i dati dalla Calcio Padova Card. E' bene ricordare che la Calcio Padova Card è attiva dal momento in cui è stata sottoscritta. Una volta completata la proceduta di pagamento, l’abbonamento sarà caricato all’interno della Card e bisognerà stampare il promemoria con indicati settore, fila e posto, in modo da avere un giustificativo che comprovi l’acquisto del proprio posto.

L'abbonamento tradizionale

Chiunque abbia caricato l’abbonamento in una card scaduta per poi rinnovarla, o chi ha sottoscritto l’abbonamento in formato tradizionale (foglio A4) sottoscrivendo solo successivamente la Calcio Padova Card, non riuscirà ad accedere allo stadio con la nuova tessera ed è pregato di rivolgersi all’ufficio biglietteria per risolvere il problema quanto prima. Per fare ulteriore chiarezza, i vertici del sodalizio biancoscudato ricordano che l’abbonamento tradizionale è quello stampato in formato A4 e che non necessita di alcuna tessera, per accedere allo Stadio basteranno il foglio A4 e il documento di identità.