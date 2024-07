Le multe dei calciatori diventano speranza per i bambini meno fortunati

Consegnata oggi 11 luglio nella sede della Torre dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza una donazione frutto della raccolta delle multe pagate dalla squadra del calcio Padova nella stagione 2023/24, iniziativa di sostegno dell’attività di ricerca che si svolge quotidianamente nella Torre della Ricerca, sempre più punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale per la ricerca sulle malattie oncoematologiche pediatriche e sulle malattie rare pediatriche.

Le voci dei protagonisti

«E’ un pensiero fatto con il cuore da tutta la squadra, erano soldi raccolte con le multe, invece di fare una cena abbiamo preferito tutti insieme fare un dono laddove ce n’è più bisogno» – ha detto Kevin Varas del calcio Padova nel consegnare, assieme al presidente Francesco Peghin e Gianni Potti. A raccogliere la donazione Eugenio Baraldi, direttore scientifico dell’istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza: «Grazie mille. Siamo molto contenti di questo gemellaggio con il Padova calcio. Questo vostro gesto è un bell’esempio di solidarietà da parte di giovani quali siete voi, un esempio per i giovani che vi seguono e che contribuiscono alla nostra causa: sostenere la ricerca pediatrica per aiutare i bambini ammalati». Il presidente Francesco Peghin ha aggiunto: «Un ringraziamento alla squadra per questo gesto di sensibilità, in linea con il pensiero della società di aiutare Città della Speranza per portare avanti le loro importanti opere». Si è aggiunto ai ringraziamenti l’amministratore delegato dell’istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza Stefano Lupi: «Siamo molto contenti di questa amicizia: lo sport è vita a tutti i livelli, e questo gesto rappresenta per noi una importante iniezione di fiducia affinché la vita dei nostri piccoli possa essere sempre migliore».