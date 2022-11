Domani conta solo vincere per allontanare lo spettro della crisi

Un Padova in crisi di gioco e risultati affronta domani sera allo stadio Euganeo il Renate in un incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di calcio Lega Pro girone A. Calcio d'inizio alle 17,30. Un ulteriore passaggio a vuoto potrebbe creare scossoni all'interno del gruppo. I tifosi, delusi per l'andamento delle ultime partite sognano un Padova pimpante e soprattutto vincente. Servirà il miglior Padova per spuntarla contro un Renate che, nonostante alcune battute a vuoto nelle ultime giornate, si sta confermando come una delle concorrenti più agguerrite per l'alta classifica.

I convocati del Padova

PORTIERI: Donnarumma, Fortin, Zanellati. DIFENSORI: Belli, Calabrese, Curcio, Gasbarro, Germano, Ilie, Valentini, Zanchi. CENTROCAMPISTI: Cretella, Dezi, Franchini, Jelenic, Radrezza, Vasic. ATTACCANTI: Ceravolo, De Marchi, Gagliano, Ghirardello, Liguori, Piovanello. ALLENATORE: Bruno Caneo

I convocati del Renate

PORTIERI: Furlanetto, Drago. DIFENSORI: Menna, Anghileri, Ermacora, Zalli, Possenti. CENTROCAMPISTI: Baldassin, Squizzato, Larotonda, Marano, Simonetti, Esposito. ATTACCANTI: Maistrello, Morachioli, Sgarbi, Ghezzi, Malotti, Rossetti, Sorrentino. ALLENATORE: Andrea Dossena.

La classifica dopo 14 turni

Pordenone 29, Renate, FeralpiSalò, Lecco, Pro Sesto 24, Vicenza, Novara 23, Juventus U23 22, Arzignano 21, Padova 20, Pergolettese 19, Pro Vercelli, Pro Patria 18, Albino Leffe, Sangiuliano 17, Mantova 15, Trento 13, Triestina 11, Virtus Verona 10, Piacenza 8 punti