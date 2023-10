Accesso all'Euganeo, ecco i nuovi tornelli

La dirigenza del calcio Padova oggi 19 ottobre ha informato che, a partire dalla gara Padova-Renate di martedì 24 ottobre con calcio d’inizio alle 20,45, valevole per il campionato di Lega Pro girone A, saranno attivi nuovi tornelli e tecnologie smart per l’accesso allo stadio Euganeo, tramite biglietto digitale che sarà leggibile attraverso uno smartphone.

La nuova tecnologia

La tecnologia smart sarà presente nei seguenti settori:Tribuna Ovest Ingresso C e Ingresso D; Tribuna Est Ingresso L e Ingresso M; Curva Nord Ospiti Ingresso P. Inoltre, dalla gara Padova-Renate, all’interno del biglietto sarà visibile il tornello di ingresso obbligatorio per il titolo acquistato. La società calcio Padova pertanto invita i propri tifosi a recarsi per tempo al varco corretto indicato sul biglietto per evitare inutili code.