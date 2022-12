Oggi il Padova deve essere un "Torrente in piena" per tornare a sognare

Oggi 17 dicembre alle 14,30 allo stadio Euganeo si affrontano Padova e Mantova per l'ultima giornata del girone d'andata del campionato di calcio Lega Pro girone A. Sarà l'esordio ufficiale di Vincenzo Torrente, 56 anni, alla guida dei biancoscudati dopo che l'ex tecnico Bruno Caneo è stato esonerato a seguito di risultati non in linea con le aspettative della società. L'incontro odierno appare a tutti gli effetti come una sfida senza ritorno. Il Padova, in una posizione di classifica anonima, è a 23 punti. Il Mantova insegue a tre lunghezze. Soltanto con un risultato pieno oggi all'Euganeo, il Padova potrà provare ad iniziare il girone di ritorno con uno spirito diverso e con ambizioni di alta classifica. Se così non fosse, se il Mantova mettesse nei pasticci i padroni di casa, il girone di ritorno rischierebbe di essere un martirio per tentare di rimanere distanti dalla zona play out.

I convocati di Vincenzo Torrente (Padova)

Donnarumma, Fortin, Zanellati, Belli, Calabrese, Curcio, Gasbarro, Germano, Ilie, Valentini, Zanchi, Cretella, Dezi, Jelenic, Radrezza, Vasic, Ceravolo, De Marchi, Gagliano, Liguori, Piovanello, Russini

I convocati di Nicola Corrent (Mantova)

Chiorra, Ceresoli, Matteucci, Ghilardi, Iotti, Pierobon, Procaccio, Paudice, Guccione, Gerbaudo, Malaguti, De Francesco, Mensah, Ejjaki, Cozzari, Tosi, Panizzi, Fontana, Darrel, Silvestro, Yeboah

La diciannovesima giornata

Albinoleffe-Pordenone; Juventus U23-Virtus Verona; L.R. Vicenza-Piacenza; Novara-Trento; Padova-Mantova; Pro Patria-Sangiuliano City; Pro Sesto-FeralpiSalò; Pro Vercelli-Lecco; Renate-Arzignano; Triestina-Pergolettese

La classifica

Pro Sesto, FeralpiSalò 34, L.R. Vicenza, Lecco 33, Pordenone 32, Pro Patria 28, Novara, Renate 27, Juventus U23, Pro Vercelli 26, Arzignano 25, Sangiuliano City, Albinoleffe, Padova 23, Pergolettese 22, Mantova 20, Virtus Verona 19, Trento 13, Piacenza, Triestina 12