Padova, mister Torrente: «Oughourlian? Si è divertito e spero venga più spesso...»

Torrente sollevato e felice dopo l'Arzignano. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoscudato nel post partita: «Abbiamo fatto un’ottima gara andando subito in vantaggio. I ragazzi sono stati attenti, concentrati e determinati. Oggi abbiamo sfruttato quasi tutte le azioni create. Difesa impenetrabile? Non abbiamo rischiato quasi nulla, come reparto molto bene, mettendo in fuorigioco spesso l’Arzignano. Liguori? Deve continuare a segnare ha tutta le potenzialità per fare meglio. Il migliore primo tempo stagionale? No, credo di no. Tante volte i giornalisti si basano sul risultato finale, ma anche in altre partite abbiamo fatto bene segnando un gol e giocando con il 3-5-2. Le prestazioni non si valutano solo dai gol e cerco di essere equilibrato. Anche in altre occasioni abbiamo alternato le fasi d’aggressione della partita. La gara è stata interpretata bene e mi è piaciuto. Sono soddisfatto della prestazione e penso possiamo fare meglio. Crisetig? Mi ha dato risposte positive e volevo farlo giocare 90’. Alla fine era stanco, ma l’atteggiamento è stato positivo. Sono contento della sua prestazione, così come di chi è entrato. Sono felice per i gol di Zamparo e Dezi, al pari dell’assist di Capelli, ma anche Villa e Tordini sono entrati con la mentalità giusta. Per me è molto soddisfacente tutto questo. Faedo? È un giocatore veloce e con qualità in impostazione. È ambidestro e credo sia uno dei migliori difensori della C. Si è inserito perfettamente e sa giocare a 3 o 4 indifferentemente. Credo sia un ragazzo di grande prospettiva. Le catene, nel 4-3-3, lavorano bene tanto in ampiezza ed è un sistema che ci fornisce tante soluzioni. Ci mancano ancora un po’ di tempi per trovare gli spazi corretti. Tanti nuovi devono ancora capire qualche movimento, tanto difensivamente, quanto offensivamente. Sono contento dell’applicazione. Oughourlian? Si è divertito e ci ha fatto i complimenti. Gli ho detto di venire più spesso a Padova e di non guardare solo la Champions. Visto il risultato di stasera...».