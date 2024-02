Padova, mister Torrente: «Crisetig dal 1'? Ci sto pensando. Contro l'Arzignano più precisi in zona gol»

Entusiasmo a mille, la carica della visita lampo del proprietario Oughourlian e le rinnovate certezze tattiche in vista dell'Arzignano. Torrente analizza a 360° il momento del Padova e della squadra alla vigilia di un derby da vincere a tutti i costi contro gli uomini di Bianchini. Queste le dichiarazioni del tecnico biancoscudato in conferenza stampa: «L'Arzignano? Altra gara trappola. La squadra di Bianchini è molto organizzata, si conosce da anni, è aggressiva. All’andata abbiamo faticato, trovando molte difficoltà», riconosce il tecnico. «In casa la maggior parte delle avversarie si chiude e riparte. Mi aspetto un Arzignano aggressivo e intenso, pronto appena può in ripartenza. Da parte nostra ci vorrà una grande prestazione, dobbiamo migliorare in fase finalizzativa rispetto alla Pro Sesto, dove non siamo riusciti a chiudere la sfida».

Focus sui singoli. «Non ci sarà Palombi e mi dispiace perché era in un buon momento e stava facendo. Bianchi ha iniziato il lavoro differenziato sul campo e spero di averlo a disposizione il prima possibile. Crescenzi ha recuperato e sarà convocato, mancheranno quindi solo Palombi e Bianchi. Ci attendono tante partite in pochi giorni e vorrei ruotare tutta la rosa a disposizione. Qualche scelta la farò all'ultimo. Come si sta adattando la squadra al 4-3-3? Vedo i ragazzi crescita con questo sistema di gioco. Crisetig? Potrebbe anche giocare dal 1', anche per dargli altro minutaggio, ma devo decidere in relazione all'avversario che ci attende».

Inevitabile le sensazioni sulla visita di mercoledì del proprietario Oughourlian. «La presenza di Oughourlian ci ha fatto piacere, è contento di quello che stiamo facendo, ma certamente desidera qualcosa in più. Lo avevo già conosciuto l’anno scorso, speriamo di potergli regalare tante soddisfazioni. Il Mantova? Non dobbiamo più guardarlo. Pensiamo solo a noi e a vincere il maggior numero di partite possibili. I conti si fanno alla fine e il passato insegna che situazioni ribaltate sono possibili».