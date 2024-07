Padova, 10 gol in amichevole al Sottocastello: Palombi tris, bene Spagnoli e Bortolussi con una doppietta

Termina in doppia cifra la prima sgambata del Padova a Pieve di Cadore, sede del ritiro biancoscudato. La partita (2 tempi da 45’) contro il Sottocastello, team seconda categoria bellunese, si è conclusa per 10 a 0 a favore degli uomini di Andreoletti. Un piccolo balsamo per gli occhi dei festanti 400 tifosi biancoscudati accorsi nel bellunese per sostenere squadra ed allenatore, mentre perdurano le polemiche nei confronti della società, con l'ad Bianchi e il ds Mirabelli maggiormente presi di mira. Pioggia abbondante ad accompagnare l’inizio della gara, con quattro reti nel primo tempo e subito Spagnoli protagonista. Sono dell'ex Ancona le prime due marcature stagionali. Al 13' è abile ad insaccare di testa, mentre nove minuti dopo concede il bis con un bel diagonale imparabile per Casanova. Tra queste due reti da segnalare le occasioni ghiotte di Varas e Belli, ma anche un doppio super intervento di Fortin su Cavalet a salvaguardare il parziale. Il tris arriva al 32' con il giovane Montrone, mentre Spagnoli e Bianchi poco dopo sfiorano il poker. Poco male, perché a due minuti dal termine della frazione ci pensa Russini a dichiarare chiaro e tondo il suo ritorno a tempo pieno con una rete di pura classe. Dal primo tempo la domanda sorge spontanea: è già il Padova di Lorenzo Spagnoli? Forse è troppo presto anche solo per sussurarlo, ma dopo i 45' del nuovo Padova allenato da mister Matteo Andreoletti, è questa la prima tiepidissima indicazione.

Nella ripresa cambiano tutti gli 11 in campo: Voltan, Delli Carri, Faedo, Villa, Granata, Crisetig, Capelli, Fusi, Palombi, Bortolussi, Tumiatti. Al 53' Bortolussi riceve in area un suggerimento di Capelli, si gira e calcia sul palo lontano trovando l’incrocio. Trascorrono undici minuti ed inizia lo show di Palombi, perfetto a mettere in rete un traversone basso dalla destra, portando a 6 i gol segnati. La settima marcatura arriva al 69' con Bortolussi, mentre minuti dopo è ancora Palombi a gonfiare la rete. Esce Tumiatti, entra il 2008 Targa. Palombi al 77' mette in gol una palla filtrante di Fusi e sigla la sua tripletta personale, mentre al 90' anche Villa su assist di Capelli iscrive il suo nome al tabellino di giornta.

Giovedì 26 luglio alle 17.00, si alza l’asticella per il Padova: l’avversario sarà la Torres.

SOTTOCASTELLO – PADOVA 0-10

PRIMO TEMPO 0-4

MARCATORI Spagnoli al 13' p.t., 22' p.t., Montrone al 32' p.t., Russini al 43' p.t; Bortolussi all'8' s.t. al 24' s.t., Palombi al 19' s.t., al 27' s.t., al 32' s.t., Villa al 45' s.t.

PADOVA 1T (3-4-1-2): Fortin, Belli, Crescenzi, Perrotta; Kirwan, Bianchi, Varas, Favale; Russini; Spagnoli, Montrone

PANCHINA Voltan, Delli Carri, Villa, Granata, Crisetig, Capelli, Fusi, Palombi, Bortolussi, Tumiatti, Carniello, Faedo, Targa

ALLENATORE Andreoletti

PADOVA 2T (3-4-1-2): Voltan, Faedo, Delli Carri, Granata; Capelli, Fusi, Crisetig, Villa; Tumiatti; Palombi, Bortolussi

SOTTOCASTELLO

Casanova Borca, Qoku, Dolcini, Da Forno, Toscani, Pasuetto M., Boscaro, Tremonti, Pompanin, Pasuetto G., Cavalet Lo.

Subentrati: Soravia, De Polo, Aly, Mazzoleni, Chirco, Cavalet Le., Vascellati, Forni, Dal Molin, Soares, Manushi, Cavaretta, Romesso, Dais, Frescura, Peruz, Bazzali. Allenatore: Baldassa

Campo Comunale Sottocastello – Pieve di Cadore (BL).

Queste le parole di Andreoletti nel post gara: «I tifosi ci hanno fornito un messaggio chiarissimo di sostegno alla squadra: prendiamo atto della contestazione verso lo stadio, ma è stato bello vederli qui e non era scontato in questo momento di tensione. Noi abbiamo il compito, con i risultati, di cercare di stemperare la tensione, ma il messaggio è stato chiaro ed apprezzato. I primi giorni a Padova? Vengo da un’esperienza diversa in cui ero partito con 35 giocatori e tanti volevano andarsene da Benevento. Qui è diverso perché il gruppo ha grande abnegazione e dedizione: non ne ho mai avuti così! Sono convinto che se continueranno così, farò fatica a dire al direttore che qualcuno dovrà essere ceduto. Sono molto soddisfatto della rosa che alleno perché tutti stanno spingendo a 1000. Mercato? Se ci sarà qualche situazione che potrà alzare livello tecnico della squadra verrà presa in considerazione. Siamo ancora lontani dalla mia idea di calcio, ma è normale. Se lo spirito resterà questo, ci avvicineremo al top nel minor tempo possibile. Chiedo pazienza, anche perché abbiamo margini di miglioramento altissimi. Mi stanno seguendo in tutto e per tutto, spetterà a me mantenere questo livello alto, ma ripeto se manterremo questa voglia ci potremo prendere soddisfazioni. Manca ancora più di un mese al campionato: mi avevano descritto questo gruppo come pieno di lavoratori e li devo ringraziare perché lo sono. Cretella, Liguori e Valente hanno qualche sovraccarico muscolare e per questo non li ho voluti rischiare. Sono cose naturali, non volevamo prenderci dei rischi e vedremo di volta in volta come comportarci. Siamo andati anche più avanti grazie alla la loro disponibilità e mi stanno portando ad alzare le richiesta. I tifosi? Come detto hanno tenuto far sentire vicinanza alla squadra e allo staff: li ringrazio perché non è una cosa comune. Sono appena arrivato, hanno una preso una posizione dura, ne prendiamo atto. Non possiamo essere felici di non averli in casa, perché il pubblico può essere un valore aggiunto, ma hanno detto che ci supporteranno in trasferta. Noi con le prestazioni dobbiamo riportarli allo stadio: possiamo fare questo e speriamo sia sufficiente. Tatticamente siamo partiti con 3-4-2-1 e 3-4-1-2, l’idea che ho e mi piacerebbe sviluppare è fare qualcosa di fluido che dia meno riferimenti agli avversari: stiamo lavorando da 10 giorni e da parte mia ci vuole pazienza. La strategia di gara è dare meno riferimenti possibili agli avversari».