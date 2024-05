Calcio Padova, missione (im)possibile: da che cosa (ri)partire per tornare a sorridere

Un’altra porta in faccia al termine dell’ennesima stagione dolceamara. Il Padova a luglio giocherà nel pantano della Serie C. Nuovamente al punto di partenza per il quinto anno di fila, con il morale sottoterra, come ovvio che sia, e la sensazione diffusa di dover azzerare e ripartire da capo per l’ennesima volta. Fatta questa premessa, la domanda è scontata: cosa si può fare per invertire questa Banter Era biancoscudata che dura da 30 anni? Le spallate subite dal Padova in 180’ di playoff contro il Vicenza ricordano, per certi versi, quelle date da Richard Ashcroft, leader e cantante dei The Verve, nel leggendario video di Bitter Sweet Symphony a chiunque si parasse innanzi a lui: un po’ smargiasse, un po’ prepotenti, di certo segnanti.

Ironia della sorte, quando esce il primo singolo estratto dal disco Urban Hymns è il 16 giugno 1997: il Padova si sta apprestando a cominciare la sua seconda di otto stagioni in B degli ultimi 30 anni (partendo con l’analisi dal 1994-1995 ad oggi) e a maggio 1998, dopo il solito avvicendamento in panchina (certe abitudini sono dure a morire sotto il Santo), sarebbe sprofondato nel baratro della C, all’epoca 10 anni dopo l’ultima volta. Da quel momento sono diventate 19 (più una di D), con quella appena conclusa, le annate trascorse nell'inferno della terza serie da parte della società biancoscudata, con la seguente ripartizione: 8 in C1, 2 in C2, 3 in Lega Pro, 6 in C. Numeri inequivocabili, che forse fanno male ad una piazza economicamente e potenzialmente florida, ma fotografano con chiarezza la realtà del Padova: una società con un meraviglioso passato alle spalle e troppo rivolta a rincorrere il futuro pensando, spesso, sia già presente.

Lettino e bisbigli

Meglio tornare al presente e provare ad analizzare questa stagione, tanto simile ad altre viste negli ultimi anni. L’estate scorsa il refrain era budget ridimensionato, gestione volta alla valorizzazione dei talenti più giovani (e la cessione del forte centrale difensivo della Primavera di Rossettini Leoni a gennaio è ampiamente congruente con la narrazione), ambizioni – giusto ricordarlo – di qualificarsi ai playoff, infrastrutture carenti, con le querelle stadio e centro sportivo sempre all’ordine del giorno, e una rosa di buon livello, ma un po’ corta in alcuni reparti. All’entusiasmo di un girone d’andata oltre più ogni rosea aspettativa, con imbattibilità annessa, ecco post Mantova un girone ritorno da psicanalisi, in cui probabilmente anche Freud avrebbe fatto alzare tutti dal lettino. A distanza di mesi gli echi della disfatta di inizio gennaio hanno portato ad una serie di decisioni palliative sul breve periodo, ma da marzo in poi non sufficienti per ristabilire la salute del paziente Padova.

Dopo quella sconfitta la fiducia del ds Mirabelli nei confronti di Torrente era ai minimi termini. Si è cercato di tamponare acquistando a gennaio i pezzi mancanti del puzzle, tutti buonissimi ed ottimi giocatori come Tordini, Crisetig, Zamparo, Faedo e Valente, ma molti di questi fuori forma o difficilmente inquadrabili nel progetto tattico (tranne Faedo) di Torrente. L’azzardo 4-3-3 per mettere a proprio agio il reparto offensivo, sbilanciando la difesa, punto di forza delle gare fino alla manita subita contro gli uomini di Possanzini, è stato un tentativo di Torrente per dare una scossa ad un gruppo che iniziava a dare segnali contrastanti in termini di coesione. Se a questo si aggiunge l’impazienza governativa di Mirabelli, abitudine dura a morire con annessi bisbigli alle spalle dell’allenatore di turno alle prime difficoltà (dopo Pavanel e Caneo, anche con Torrente lo stesso copione), uno spogliatoio in ebollizione dopo gli arrivi invernali, oltre la mal sopportazione e non accettazione di Mirabelli e staff dell’insuccesso parziale come parte – spesso inevitabile - di un percorso stagionale, ecco spiegati gli ultimi mesi da equilibrista del condottiero di Cetara. Il primo che aveva capito i limiti emotivi e caratteriali di molti elementi a disposizione e che ha pagato alla fine un po' per tutti.

Responsabilità e silenzi

La sconfitta in Coppa Italia contro il Catania ha regalato a Mirabelli l'assist “perfetto” post Lumezzane, a Mantova sicuro della promozione, per esonerare Torrente con meno mugugni possibili da parte della piazza rispetto a quando avrebbe voluto farlo, cioè post disfatta contro i lombardi a gennaio. Primo interrogativo: perché questa mancanza di coraggio a gennaio? Sia chiaro, Torrente nel ritorno ci ha messo del suo, al tempo stesso dalle stanze dei bottoni l’autocritica è sempre stato un esercizio poco praticato, al contrario della ricerca di alibi esterni sempre in fremente attività, con silenzi assordanti nei confronti di chi alla fine della fiera ha portato a casa il secondo posto semi-certo e la bellezza di 70 punti in classifica. Con quote simili, in altre annate, sarebbe arrivata B con tanto di cavalli e smoking bianco annessi, ma non quest’anno. La C, d’altronde, è una categoria tremenda proprio per questo: su 60 squadre, solo in 4 salgono e ogni anno le sorprese e gli exploit di chi non ti aspetti sono sempre dietro l’angolo. La differenza tra arrivare secondi o terzi in girone è benefica, forse, solo per il bilancio e i premi economici della Lega C, ma è risibile a maggio, tanto che il Vicenza ha sicuramente tratto giovamento dalla ripresa del ritmo gara una settimana prima del Padova.

Tornando all’esonero di Torrente, le parole dell'ex Milan alla presentazione di Oddo lo scorso 9 aprile a tre giornate dal termine del campionato, «ho convinto la società a prendere questa decisione. Se le cose non andranno bene sarò io il responsabile», avrebbero dovuto essere il punto di partenza sabato sera, post eliminazione, di una disamina seria e coerente da parte del dirigente biancoscudato. Ok le contestazioni dei tifosi, ma metterci la faccia, tanto nel bene, quanto nel male, è tra i doveri di un dirigente così rilevante nella catena decisionale di ogni società di calcio. E se l’ha fatto Sogliano dopo il dramma Alessandria, poteva farlo anche Mirabelli.

Evidentemente i tempi non erano maturi per il direttore biancoscudato, con Francesco Peghin capitano coraggioso nel post-partita ad assumersi le responsabilità del tracollo. Da un punto di vista formale tutto perfetto, perché il presidente è sempre la figura a cui fare riferimento in questi casi, ma per chi mastica un po’ di calcio, le perplessità e qualche sopracciglio restano. Si spera possa rimediare nei prossimi giorni, anche per definire i programmi per la prossima stagione. Le sue doti di scouting, di scelta e vendita dei giocatori, non sono minimamente in discussione. Certo per fare il direttore sportivo, nel calcio di oggi, serve anche mantenere un dialogo – per quanto possibile e nel rispetto delle posizioni – continuo e fluido con la piazza dove si lavora.

Pianista di piano bar

Capitolo Oddo. È sembrato il pianista di piano bar descritto da De Gregori: una fotografia, uno scudo bianco in un campo azzurro. In 5 partite ha inciso poco, non portando autostima ed entusiasmo al gruppo come gli si richiedeva. Ha provato a portare a termine il concerto come un turnista consumato, ma con pochi guizzi solistici, come se la magia delle sue idee compositive ed esecutive fosse rimasta ferma a quella finale persa a Palermo nel 2022.

Gli allenamenti e le amichevoli a porte chiuse forse hanno smorzato un po’di entusiasmo ambientale, ma sono una strategia comprensibile guardandola in ottica playoff. Dal punto di vista tattico poteva fidarsi più del suo istinto (3-5-2) anziché della ragione (4-3-3 nei primi 70’ del Menti), anche se alcune scelte erano prevedibilmente rischiose (Capelli terzino all’andata è stata un’idea per infondere coraggio alla squadra e dire al Vicenza “veniamo a giocarcela”, ma l’ex Pro Sesto ha dimostrato di essere ancora acerbo in quella posizione), così come tardivi sono stati alcuni accorgimenti a gara in corso sempre all’andata, con Della Morte letteralmente mortifero sulla destra nei primi 60’ e mai contrastato a dovere dalla catena padovana di sinistra composta da Villa-Varas-Valente.

Le parole finali di sabato dedicate ai suoi, definiti come una “squadra inesperta per affrontare una gara contro un Vicenza così forte e con tanti giocatori di categoria superiore” sono sembrate incongruenti con quanto detto fino alla vigilia del Menti dallo stesso pescarese, quando elogiava la freschezza e la spensieratezza del suo giovane gruppo. Delle due l’una, non possono essere vere entrambe le cose. Vero, una certa svagatezza e imprecisione si è vista in occasione dei gol subiti, spesso frutto di errori singoli piuttosto che di reparto, ma le parole non sgravano in toto da responsabilità il tecnico pescarese. Si può ripartire da lui a luglio? Chi scrive, andando controcorrente, dice di si, perché il coraggio – tardivo – di sabato con la formazione iniziale è una lezione che gli rimarrà impressa a lungo nella sua carriera. Lui vorrebbe ripartire all’ombra del Santo, ma al momento – con onestà - le quotazioni di una conferma sono verso un malinconico ribasso.



7 in scadenza, la via resta la stessa?

Come Oddo, anche Donnarumma, Radrezza, Dezi, Zanellati e Belli hanno il contratto in scadenza al 30 giugno, mentre a fine prestito Tordini e Zamparo torneranno a Lecco ed Entella. Le situazioni più spinose sono i primi due citati. Donnarumma ama incondizionatamente la piazza, è affezionato alla città e le lacrime in diretta tv spiegano più di mille parole le emozioni che lo pervadono da mesi. Avrebbe meritato più di chiunque altro la B e lui vorrebbe ripartire da Padova, ma dopo le polemiche di gennaio tra Mirabelli e Raiola, chiamate e incontri non sono ancora in programma. Il destino di Radrezza, padovano e spesso casus belli di molte polemiche tra addetti ai lavori e tifosi per il suo scarso utilizzo da febbraio in poi, dipenderà dalla decisione del prossimo staff tecnico, esattamente come Belli. Su Zanellati tutto dipende dalla permanenza di Donnarumma, mentre Dezi, Tordini e Zamparo non sembrano rientrare in nessun piano futuro. Insomma, la stella cometa resterà la stessa: il monte ingaggi sempre in diminuzione e se arrivano proposte concrete e ricche ci si siede al tavolo e si tratta.

Ultimo aspetto, non proprio secondario: il silenzio del proprietario e socio di maggioranza Joseph Oughourlian a quasi 48 ore dall’eliminazione. Il suo pensiero è noto: fare calcio in modo sostenibile. Il lavoro di ridimensionamento dei costi della rosa, privilegiando la proprietà di giovani pronti alla C è sotto gli occhi di tutti. I risultati, nonostante i tagli e guardandola dal suo punto di vista, sono parzialmente arrivati, ma una domanda sorge spontanea: la posizione del proprietario è la stessa di quella proferita all’intervallo di Padova-Arzignano del 25 febbraio 2024 quando affermò “Spero possa arrivare una soddisfazione già quest’anno, se non sarà sono sicuro che verrà più avanti perché questa è la strada giusta”? In attesa di aprire la porta giusta, sarebbe interessante sapere se per le prossime stagioni le intenzioni sono sempre le stesse. Anche da questi dettagli, di non poco conto, può passare il nuovo Padova 2024-2025