Padova Femminile, anche le ragazze di mister Di Stasio si fermano

Il coronavirus si abbatte anche sul Padova Femminile di mister Di Stasio. Come riportato nel comunicato apparso sulla pagina ufficiale di Facebook del Padova Femminile "la 13°giornata di campionato in programma domenica 16 dicembre alle ore 14.30 contro la Spal è rinviata a data da destinarsi a causa di più positività riscontrate fra le file biancoscudate."

Un vero peccato per le patavine, apparse particolarmente toniche in questo inizio di gennaio, con due vittorie consecutive tra il 6 e il 9 gennaio rispettivamente contro Brixen e Isera. Ora lo stop e la speranza di riprendere quanto prima l'attività agonistica e tornare in campo per dimostrare il proprio valore.