Padova Femminile anno 0: la rivoluzione porterà i frutti sperati?

La rivoluzione è servita. Il Padova Femminile si appresta a debuttare domenica nel campionato di Serie C girone B con una rosa rivoltata come un calzino. Poche le superstiti degli ultimi anni, con cessioni importanti ed acquisti volti a svecchiare una compagine che negli ultimi anni ha sempre promesso tanto e mantenuto pochino per le ambizioni della piazza.

Sulla panchina biancoscudata ci sarà ancora mister Montresor, tecnico spagnolo perfetto nell'allenare giovani ragazze affamate di rivalsa e riscatto. Cinque gli acquisti: Anna Martinuzzi (2002, attaccante), Martina Paladini (2004, difensore centrale), Elena Panza (2003, centrocampista), Nicole Ciavatta (2002, terzino), Nicole Plechero (2003, attaccante) ed Alessia Parnoffi (2002, portiere). Minimo comune denominatore la giovane età, in linea con il progetto di valorizzazione dei talenti già intrapreso la scorsa stagione, ma provenienti da realtà importanti quali Brescia, Cittadella, Riccione, Vicenza e Genoa.

I nuovi innesti vanno a rinforzare tutti i reparti, dalla porta all’attacco. Un occhio anche al vivaio, con tante promozioni della Primavera della scorsa stagione, alcune già con qualche presenza in categoria all’attivo: Coccato Gaia (2005, centrocampista), Pittarello Elisa (2006, difensore), Pasquali Sofia (2005, difensore), Baccaro Giulia (2007, attaccante), Sensi Giorgia (2005, centrocampista). Salutano invece il biancoscudo Mele, Zoppi, Lovato, Taverna, bomber Dal Fra, Servetto, Polonio e Callegaro



La rosa sarà composta da 23 ragazze guidate, anche per questa stagione, dalla consolidata leadership di Capitan Marianna Fabbruccio. Si parte domenica e l'avversario sarà l'Accademia Spal. Appuntamento in Via Vermigli alle ore 15:30.