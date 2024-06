Padova Femminile, bandiera bianca! Rinuncia alla C nazionale e riparte dell'Eccellenza regionale

Serie C femminile

Serie C femminile

Non è un periodo straordinario, eufemismo, per il calcio a Padova. Se al maschile le problematiche ambientali sono note, il Calcio Padova Femminile se possibile riesce a fare peggio e nella prossima stagione ripartirà dall'Eccellenza, rinunciando alla C nazionale.

Le biancoscudate dopo ventanni tra B e C ricominceranno il proprio cammino dalla prima categoria regionale. Una brutta notizia per gli appassionati, tutto ampiamente prevedibile dopo la mancata fusione nello scorso maggio con il Cittadella Women, osteggiata dai genitori delle ragazze del settore giovanile costrette a traslocare nell'Alta con tutti annessi e connessi del caso, oltre la forte avversione al progetto da parte del Comune di Padova.

I costi sempre più elevati per mantenere un roster all'altezza del blasone della piazza nella terza lega nazionale hanno costretto il patron Mingardi ad alzare bandiera bianca, nonostante una salvezza conquistata sul campo senza passare i playout. Si riparte dalle 160 giovani del settore giovanile e dalla categoria Eccellenza con una rosa formata per grande parte dalle Under 19 fresche vincitrici regionali pronte a fare il salto e rendersi utili al piano superiore.

Insomma, il futuro a breve termine può essere roseo, ma l'amarezza resta. Il pallone femminile padovano, dopo il fallimento pilotato del Cittadella Women la scorsa estate, non avrà nessun rappresentante nel panorama italiano nel 2024-2025.