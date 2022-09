Padova Femminile, calciomercato: rinforzo a centrocampo, dal Chievo arriva Mele

Dopo 10 anni al Chievo, con l'ultima stagione allo Spezia nel girone A di serie C, Angela Mele sceglie Padova per mettersi in gioco e fare una nuova esperienza. Giovanissima, classe 2003, ma con dieci anni di eperienza nel settore giovanile del Chievo Verona Women. Centrocampista, all'occorrenza anche offensiva, ha sposato subito con entusiasmo il progetto biancoscudato del nuovo tecnico Marco Montresor.

Con lei sono arrivate anche Carlotta Servetto, diciasettenne della Juventus in prestito, ed Anna Donà, punta di proprio del Sassuolo Femminile. Domenica 11 settembre si parte in campionato. In Via Vermigli arriva il Doccia Rinascita, per la 1°giornata della Serie C Girone B.