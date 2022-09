Padova Femminile, calciomercato: anche Olfa Martello in biancoscudato

Dalla Spal con ardore. Olfa Martello dice sì al biancoscudo e sarà una delle nuove arrivate in casa Padova Femminile per la stagione 2022-2023.

La giovane esterna offensiva si presenta alla corte di mister Montresor con un forte desiderio di riscatto personale e pronta a dare il massimo per raggiungere gli obbiettivi di squadra e società. Diciannove anni e tanta voglia di fare bene: "Ho deciso di sposare il progetto del Padova grazie alla mia voglia di mettermi in gioco provando a dare il massimo per questa squadra. Tutto questo viene fomentato dalla mia voglia di riscatto rispetto lo scorso anno. Voglio ricavarne il meglio da questo anno e provare a contribuire nel dare una mano alla squadra.”

Nell'ultima amichevole pre campionato, il Padova Femminile pareggia contro l'Hellas Verona Women con il risultato di 1 a 1. Per le ragazze di Montresor in rete Arianna Dal Fra e tante buone sensazioni in vista dell'inizio di campionato di domenica 11 settembre alle 15.30. Al campo di Via Vermigli arriva il Rinascita Firenze.